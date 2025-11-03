BELLİ OLDU! Enflasyon rakamları açıklandı! 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
Milyonlar bugün TÜİK'in açıklayacağı ÜFE ve TÜFE rakamlarına odaklandı. Geçen ay enflasyon oranları beklentinin üzerinden gelmişti. Bu ay nasıl bir veri geleceği merakla bekleniyordu. Açıklanan rakamlarla birlikte 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Bugün en çok yöneltilen sorular ise "Enflasyon rakamları açıklandı mı", "3 aylık enflasyon farkı belli oldu mu" şeklinde...
Bugün ülke ekonomisini yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Milyonların gözü bu oranlardaydı. Türkiye İstatistik Kurumu saat 10.00'da verileri geçti.
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,55 , yıllık yüzde 32,87 arttı.
4 Aylık enflasyon farkı açıklandı mı?
4 aylık enflasyon farkı da saat 10.00'da yapılan hesaplamalar sonrası belli oldu. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 10.25 seviyesinde...
Eylül ayı enflasyon rakamları nasıldı?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.