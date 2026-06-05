BELLİ OLDU! Enflasyon rakamları açıklandı! Mayıs ayı ÜFE ve TÜFE oranları ne kadar geldi?
Temmuz ayı öncesi en kritik verilerinden biri bugün açıklandı. Mayıs ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından ilan edildi. İşte gelen rakamlar...
Enflasyon rakamları bekleyiş sona erdi. Geçen ay beklentilerin üzerinde gelen oranların bu ay nasıl geleceği merak konusuydu...Türkiye İstatistik Kurumu verileri az önce açıkladı.
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından mayıs ayı ÜFE ve TÜFE rakamları bugün saat 10.00'da ilan etti.
2026 yılının beşinci enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon mayıs ayında yüzde 1,71, yıllık olarak ise yüzde 32,61 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de 2026 yılı nisan ayı enflasyon verileri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından 4 Mayıs 2026 tarihinde açıklanmıştı.
Verilere göre Nisan ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %4,18 oranında artış gösterdi. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon oranı %32,37 seviyesine ulaştı.