BELLİ OLDU! Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı kaç oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu bugün nisan ayı enflasyon rakamlarını duydu. Enflasyon farkı da şekillendi. Milyonlarca emekli ve memur şimdi "4 aylık enflasyon farkı kaç oldu" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.
TÜFE, nisan ayında yüzde 4,18 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,37 oldu.
Emekli ve memur maaşı zammı temmuz ayında netleşecek. 4 aylık enflasyon farkı saat 10.00'da belli oldu.
SSK ve Bağkur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 oldu.
Memur ve memur emeklisi için ise enflasyon farkı yüzde 3,27 oldu.
3 Aylık enflasyon farkı ne kadardı?
2026 yılının ilk üç ayı (ocak, şubat ve mart) için açıklanan resmi verilere göre üç aylık enflasyon farkı %10.04 olarak gerçekleşti. Böylece SGK ve Bağ-kur emeklileri %10.04 zam almayı hak etti. 6 aylık enflasyon farkı sonrası rakamlar netleşecek.
ilk 6 ay için yüzde 11 zam alan memur ve memur emeklisi için henüz enflasyon farkı oluşmadı.