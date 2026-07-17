Benzin fiyatları atıştırmalık satışlarını vurdu: Pepsi'den market zincirlerine uyarı

Hürmüz gerilimi fiyatları yukarı taşıyor

AAA verilerine göre ABD'de normal benzinin ortalama galon fiyatı 16 Temmuz itibarıyla 3,94 dolara yükseldi. Kuruluş, Hürmüz Boğazı'nda devam eden jeopolitik gerilimin ham petrol fiyatlarını yeniden yükselttiğini ve bunun akaryakıt fiyatlarına da yansıdığını belirtti.

Sektör temsilcilerine göre tüketiciler, depolarını doldururken ödedikleri yüksek tutarın etkisiyle atıştırmalık ve içecek gibi zorunlu olmayan harcamalarını ertelemeyi tercih ediyor. Bu durumun, özellikle market zincirlerinde gıda ve içecek satışlarını önümüzdeki dönemde de baskı altında tutabileceği değerlendiriliyor.