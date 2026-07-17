Benzin fiyatları atıştırmalık satışlarını vurdu: Pepsi'den market zincirlerine uyarı
ABD'de yükselen akaryakıt fiyatları tüketici alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. PepsiCo, özellikle 7-Eleven gibi market zincirlerinde mağazaya giren müşterilerin alışveriş yapma oranının düştüğünü açıklarken, yüksek yakıt maliyetlerinin atıştırmalık ve içecek satışlarını baskıladığına dikkat çekti.
PepsiCo, ABD'de artan akaryakıt fiyatlarının tüketici harcamalarını olumsuz etkilediğini ve bunun özellikle market zincirlerinde atıştırmalık satışlarına yansıdığını duyurdu.
Şirketin CEO'su Ramon Laguarta, ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından yaptığı değerlendirmede, akaryakıt fiyatlarıyla doğrudan bağlantılı olan "anlık alışveriş" kanallarında belirgin bir yavaşlama yaşandığını söyledi.
Laguarta, özellikle 7-Eleven benzeri marketlerde mağazaya gelen müşteri sayısının devam etmesine rağmen satın alma oranının gerilediğini belirterek, tüketicilerin artan yakıt maliyetleri nedeniyle küçük harcamalarını kısmaya başladığını ifade etti.
PepsiCo kampanyalara ağırlık veriyor
Şirket, satışlardaki yavaşlamayı tersine çevirmek amacıyla perakende ortaklarıyla birlikte paket kampanyalar hazırlıyor.
İçecek ve atıştırmalıkları birlikte sunan indirimli paketlerin tüketiciyi yeniden alışverişe yönlendirmede etkili olduğunu belirten Laguarta, uygun fiyat stratejilerine yatırım yapmayı sürdüreceklerini söyledi.
Asıl kâr yiyecek ve içecekten geliyor
ABD Ulusal Marketler Birliği (NACS) verilerine göre marketlerde akaryakıt satışları ciro açısından en büyük kalemi oluştururken, kârlılığın önemli bölümü mağaza içindeki yiyecek ve içecek satışlarından elde ediliyor.
2025 verilerine göre akaryakıt toplam satış gelirlerinin yüzde 65'ini oluşturmasına rağmen brüt kârın yalnızca yüzde 38,8'ini sağladı. Buna karşılık hazır yiyecek ve içecek kategorisi mağaza içi satışların yüzde 28,5'ini oluştururken brüt kârın yüzde 38,9'unu üretti.
Hürmüz gerilimi fiyatları yukarı taşıyor
AAA verilerine göre ABD'de normal benzinin ortalama galon fiyatı 16 Temmuz itibarıyla 3,94 dolara yükseldi. Kuruluş, Hürmüz Boğazı'nda devam eden jeopolitik gerilimin ham petrol fiyatlarını yeniden yükselttiğini ve bunun akaryakıt fiyatlarına da yansıdığını belirtti.
Sektör temsilcilerine göre tüketiciler, depolarını doldururken ödedikleri yüksek tutarın etkisiyle atıştırmalık ve içecek gibi zorunlu olmayan harcamalarını ertelemeyi tercih ediyor. Bu durumun, özellikle market zincirlerinde gıda ve içecek satışlarını önümüzdeki dönemde de baskı altında tutabileceği değerlendiriliyor.