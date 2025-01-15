Benzine ve motorine zam geliyor! 15 Ocak 2025 Çarşamba Güncel Akaryakıt Fiyatları - İstanbul, Ankara

Brent petrolün varil fiyatı bugün (15 Ocak 2025) 80 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ham petrol fiyatındaki değişimler ve döviz fiyatındaki dalgalanmalar ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansırken, vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. 1 | 10

1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yüzde 6’lık ÖTV zammı pompaya zam olarak yansırken yeni yılın ilk haftası benzine 1 lira 27 kuruş, motorine ise 1 lira zam yapılmıştı. LPG’ye (otogaz) ise 8 Ocak’ta 49 kuruş indirim gelmişti. 2 | 10

Sektör kaynaklarınından alınan bilgiye göre; 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 34 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 1 lira 56 TL zam bekleniyor. 3 | 10