Bilgisayarda zam kapıda: Fiyat artışı yüzde 39'u bulacak
Ekran kartı pazarında fiyatlar yeniden yükselişe geçti. ABD'de Nvidia RTX 50 serisinin fiyatlarında yüzde 39'a varan artışlar görülürken, özellikle orta segment modellerde yükseliş dikkat çekti. DRAM ve NAND bellek tedarikindeki sıkıntılar fiyat artışlarının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ekran kartı almak isteyen oyuncuları ve bilgisayar kullanıcılarını üzecek haber geldi. Nvidia'nın RTX 50 serisi ekran kartlarının fiyatları sert şekilde yükseldi.
Fiyat artışları bazı modellerde yüzde 39'a kadar ulaşırken, zam dalgasından özellikle orta segment ekran kartlarının etkilendiği belirtildi.
Asus ve Gigabyte'tan ikinci zam
Ekran kartı üreticilerinden Asus ve Gigabyte, 2026 yılında ikinci kez fiyat artışına gitti. Yeni fiyatlandırmanın yalnızca Nvidia RTX 50 serisini değil, AMD Radeon ekran kartlarını da kapsadığı belirtildi.
Şirketler yılın ilk fiyat artışlarını ocak ayında gerçekleştirmişti. Böylece ekran kartlarında 2026'nın ikinci zam dalgası da başlamış oldu.
Fiyatların yükselmesinin arkasındaki önemli nedenlerden birinin DRAM ve NAND belleklerde yaşanan arz sıkıntısı olduğu ifade ediliyor. Bellek tarafındaki tedarik sorunları bileşen maliyetlerini artırırken, bu maliyetlerin ekran kartı fiyatlarına yansıdığı belirtiliyor.
RTX 5060 Ti fiyatında yüzde 39'luk artış
Fiyat hareketinin en dikkat çekici örneklerinden biri Nvidia RTX 5060 Ti 16GB oldu.
Modelin ABD'deki medyan satış fiyatı haziran ayından bu yana yüzde 39 artarak 804,99 dolara yükseldi. Böylece RTX 5060 Ti 16GB, RTX 50 ailesinde son dönemde fiyatı en sert yükselen modellerden biri haline geldi.
Ekran kartı pazarındaki artışın boyutu bazı ürünlerde daha da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Güncel fiyatların bazı durumlarda ekran kartlarının piyasaya çıkış fiyatlarının yaklaşık 2,5 katına kadar yükseldiği belirtiliyor.
AMD'de artış daha sınırlı
Nvidia tarafındaki sert yükselişe karşılık AMD Radeon RX 9000 serisindeki fiyat hareketleri şimdilik daha sınırlı kaldı.
AMD modellerinde fiyat artışlarının tek haneli oranlarla yüzde 10 arasında değiştiği belirtilirken, RX 9070 GRE gibi bazı ekran kartlarının hâlâ üreticinin tavsiye edilen satış fiyatından satıldığı ifade edildi.
Ancak DRAM ve NAND tarafındaki arz sıkıntılarının devam etmesi halinde AMD ekran kartlarının fiyatlarında da daha yüksek oranlı artışlar görülebileceği değerlendiriliyor.
AMD için fiyat avantajı doğabilir
Nvidia ve AMD arasındaki fiyat farkının açılması ekran kartı pazarındaki rekabeti de etkileyebilir. Nvidia RTX 50 serisindeki fiyat artışlarının AMD'den daha hızlı devam etmesi durumunda Radeon modelleri kısa vadede oyuncular açısından daha güçlü bir fiyat-performans alternatifi haline gelebilir.
Öte yandan bellek ve diğer bileşenlerdeki tedarik koşulları, önümüzdeki dönemde ekran kartı fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.