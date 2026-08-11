Bilgisayarda zam kapıda: Fiyat artışı yüzde 39'u bulacak

AMD için fiyat avantajı doğabilir

Nvidia ve AMD arasındaki fiyat farkının açılması ekran kartı pazarındaki rekabeti de etkileyebilir. Nvidia RTX 50 serisindeki fiyat artışlarının AMD'den daha hızlı devam etmesi durumunda Radeon modelleri kısa vadede oyuncular açısından daha güçlü bir fiyat-performans alternatifi haline gelebilir.