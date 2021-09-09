Bilişimin en iyileri belli oldu

“Yarının Unicornları Bugün Bilişim 500’de!” mottosuyla bu yıl 22’nci kez gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Her şirketin kendi kulvarında değerlendirildiği araştırma sonuçlarına göre; “Dağıtıcı”, “Sistem Entegratörü ve İş Ortağı”, “Uluslararası Merkezli Üretici/Üreticinin Temsilcisi”, “Türkiye Merkezli Üretici”, “Bilişim 500 Plus” ve “Türkiye Ekonomisine Katkı” kategorilerinde ödüller verildi.

KoçSistem ana sponsorluğunda bu yıl ilk kez ‘fijital’ (fiziksel ve dijital) olarak yapılan Bilişim 500 töreninde, 12’si Plus, 8’i Türkiye Ekonomisine Katkı Özel kategorisi olmak üzere toplamda 84 kategoride ödül verildi.

Törende “35 Yıl Emek” ödülü sektöre 35 yıl emek veren Zafer İnkaya ve Ertan Barut’a; BTHaber Gazetesi özel ödülleri katgorisinde ise “Eğitimde Dijital Dönüşümün Öncüsü” ödülü Erdeniz Ünvan’a ve “Yılın Bürokratı” ödülü de Prof. Dr. Faruk Bilir’e verildi.

Bilişim 500'de özel ve kategori ödülleri şöyle: