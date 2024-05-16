BİM 17 MAYIS AKTÜL KATALOĞU: Bim markette bu hafta neler var? İşte indirimli ürünler...
BİM market yarın (17 Mayıs 2024) satışaca çıkacak ürünlerinin yer aldığı BİM AKTÜEL KATALOĞU yayınladı. “BİM’’de bu hafta neler var” sorusu başta Google olmak üzere arama motorlarında aratılıyor. BİM’e bu haftaki ürünleri arasında çadır, sandalye, Stanley marka termos, taşınabilir güç istasyonu gibi kamp malzemeleri dikkat çekiyor. İşte 17 Mayıs 2024 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu...
Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu 12.999 TL
Stanley Adventure Termos 1 Litre 1.299 TL
Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 999 TL
Orcamp Pro Seramik Portatif Ocak 899 TL
Orcamp 6 Kanatlı Rüzgarlık 329 TL
Orcamp Katlanabilir Kamp Ocak 279 TL
Orcamp Kartuş Tüp 227 gr 79 TL
Masa & 2 Adet Kamp Sandalyesi 699 TL
Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 399 TL
Paslanmaz Çelik Kamp Yemek Seti 3'lü 999 TL
Sensörlü Kafa Lambası 179 TL
Şeritli Kamp Lambası 359 TL
Sensörlü 3 Çzgili Işıklı Kafa Lambası 245 TL
Fanlı Kamp Çadır Lambası 499 TL
Solar Panelli Güç Kaynağı 1.599 TL
Portatif Katlanabilir Tuvalet 529 TL
Kamp Işığı 139 TL
Kafa Lambası 199 TL
El Feneri 189 TL
Paslanmaz Çelik Bardak 179 TL
Şeffaf Bluetooth Speaker 399 TL
Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL
Bardak / Şişe Tutucu Aparat 79 TL
Proware Büyük Kamp Baltası 699 TL
Kamp Baltası 579 TL
Fonksiyonel Kamp Baltası 279 TL
Çok Amaçlı El Aleti 429 TL
Kamp Bıçağı 429 TL
Av Bıçağı 799 TL
Katlanır Budama Testere 149 TL
Cibinlikli Hamak 599 TL
Hamak 349 TL
Çamaşır Askısı 12'li 149 TL
Çadır Kazığı 99 TL
Karabine Set 5'li 99 TL
Maket Blok Oyuncak Timsah 399 TL
Lelia Oyuncak Bebek 179 TL
Oyuncak Polis Jeep 179 TL
Penguen/ Kurbağa Fırlatma Oyunu 119 TL
Taşıyıcı Şehir Seti 249 TL
Hikaye Kitabı Çeşitleri 32,50 TL
3 Boyutlu Saksı Çeşitleri 0.70 L 19,50 TL
Balkon Saksı 99 TL
Askılı Balkon Saksı 3,10 L 49,50 TL