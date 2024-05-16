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  4. BİM 17 MAYIS AKTÜL KATALOĞU: Bim markette bu hafta neler var? İşte indirimli ürünler...

BİM 17 MAYIS AKTÜL KATALOĞU: Bim markette bu hafta neler var? İşte indirimli ürünler...

BİM market yarın (17 Mayıs 2024) satışaca çıkacak ürünlerinin yer aldığı BİM AKTÜEL KATALOĞU yayınladı. “BİM’’de bu hafta neler var” sorusu başta Google olmak üzere arama motorlarında aratılıyor. BİM’e bu haftaki ürünleri arasında çadır, sandalye, Stanley marka termos, taşınabilir güç istasyonu gibi kamp malzemeleri dikkat çekiyor. İşte 17 Mayıs 2024 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu...

Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu 12.999 TL

Stanley Adventure Termos 1 Litre 1.299 TL

Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 999 TL

Orcamp Pro Seramik Portatif Ocak 899 TL

Orcamp 6 Kanatlı Rüzgarlık 329 TL

Orcamp Katlanabilir Kamp Ocak 279 TL

Orcamp Kartuş Tüp 227 gr 79 TL

Masa & 2 Adet Kamp Sandalyesi 699 TL

Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 399 TL

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Paslanmaz Çelik Kamp Yemek Seti 3'lü 999 TL

Sensörlü Kafa Lambası 179 TL

Şeritli Kamp Lambası 359 TL

Sensörlü 3 Çzgili Işıklı Kafa Lambası 245 TL

Fanlı Kamp Çadır Lambası 499 TL

Solar Panelli Güç Kaynağı 1.599 TL

Portatif Katlanabilir Tuvalet 529 TL

Kamp Işığı 139 TL

Kafa Lambası 199 TL

El Feneri 189 TL

Paslanmaz Çelik Bardak 179 TL

Şeffaf Bluetooth Speaker 399 TL

Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL

Bardak / Şişe Tutucu Aparat 79 TL

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Proware Büyük Kamp Baltası 699 TL

Kamp Baltası 579 TL

Fonksiyonel Kamp Baltası 279 TL

Çok Amaçlı El Aleti 429 TL

Kamp Bıçağı 429 TL

Av Bıçağı 799 TL

Katlanır Budama Testere 149 TL

Cibinlikli Hamak 599 TL

Hamak 349 TL

Çamaşır Askısı 12'li 149 TL

Çadır Kazığı 99 TL

Karabine Set 5'li 99 TL

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Maket Blok Oyuncak Timsah 399 TL

Lelia Oyuncak Bebek 179 TL

Oyuncak Polis Jeep 179 TL

Penguen/ Kurbağa Fırlatma Oyunu 119 TL

Taşıyıcı Şehir Seti 249 TL

Hikaye Kitabı Çeşitleri 32,50 TL

3 Boyutlu Saksı Çeşitleri 0.70 L 19,50 TL

Balkon Saksı 99 TL

Askılı Balkon Saksı 3,10 L 49,50 TL

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