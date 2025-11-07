BİM AKTÜEL 7 KASIM ÜRÜNLERİ: BİM'de bugün hangi ürünler var? İşte aktüel ürünlerin listesi...
7 Kasım BİM aktüel ürün listesi belli oldu. Televizyondan ayakkabıya envai çeşit ürün listelendi. Vatandaşlar aktüel ürünlerin hangileri olduğunu ve fiyatlarını araştırıyor. İşte "BİM'de bugün hangi ürünler var" sorusunun yanıtı...
2’li Tava Seti 499 TL
Buharlı Ütü 2.090 TL
Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL
Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL
Su Isıtıcı 990 TL
Süpürge 5.490 TL
Filtre Kahve Makinesi 1.190 TL
Doğrayıcı 1.450 TL
Kablolu Epilatör 899 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 239 TL
Çift Kişilik Battaniye 549 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 899 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti – 899 TL
Tek Kişilik Battaniye – 499 TL
Penye Çarşaf Çeşitleri – 139 TL – 179 TL
Flanel Yastık Kılıfı – 129 TL
Takla Atan Yarış Seti – 449 TL
Pelüş Sevimli Oyuncaklar – 199 TL
Deluxe Kariyer Astronot Bebek – 699 TL
Hamurlu Oyun Setleri – 95 TL
Sürtme Oyuncak Arabalar – 55 TL
Bowling Seti – 129 TL
Lisanslı Puzzle – 79 TL
Pelüş Ördek – 379 TL
Heifer Profesyonel Saç Düzleştirici – 4.990 TL
Nuvo Saç Düzleştirici – 1.190 TL
Tefal Buharlı El Ütüsü – 2.190 TL
KUMTEL Kablosuz Şarjlı Mop – 1.990 TL
Mini Ütü – 799 TL
Dijital Mutfak Tartısı – 199 TL
House Şarjlı Su Pompası – 199 TL
Para Sayma Makinesi – 2.750 TL
Madeni Para Sayma Makinesi – 4.490 TL
65 İnç Ultra HD Televizyon 22.900 TL
A40 Cep Telefonu 7.990 TL
Gaming Membran Klavye 669 TL
Gaming Kulaklık 449 TL
Kablolu Mouse 299 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 9.750 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 9.500 TL
Altus 65 lt Turbo Fırın – 2 yıl garanti
Casper VIA A40 Cep Telefonu 8GB+256GB – 7.990 TL
Küçük Ev Aletleri – Philips & Tefal
Philips Buharlı Ütü – 2.090 TL
Philips Torbasız Süpürge – 4.490 TL
Philips Filtre Kahve Makinesi – 1.990 TL
Philips Su Isıtıcı – 990 TL
Tefal Düdüklü Tencere 6L – 5.750 TL
Tefal Karnıyarık Tencere – 1.450 TL
Tefal Simplicity Tava Çeşitleri – 629 TL – 849 TL