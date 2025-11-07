Google Haberler

BİM AKTÜEL 7 KASIM ÜRÜNLERİ: BİM'de bugün hangi ürünler var? İşte aktüel ürünlerin listesi...

7 Kasım BİM aktüel ürün listesi belli oldu. Televizyondan ayakkabıya envai çeşit ürün listelendi. Vatandaşlar aktüel ürünlerin hangileri olduğunu ve fiyatlarını araştırıyor. İşte "BİM'de bugün hangi ürünler var" sorusunun yanıtı...

BİM aktüel ürünlerinin listesi her zaman olduğu gibi yoğun bir ilgi görüyor. 7 Kasım aktüel ürünleri belli oldu. Televizyon, kulaklık, cep telefonu, düdüklü tencere liste uzayıp gidiyor. Vatandaşlar listeyi kontrol etmek isterken ısrarla "BİM'de bugün hangi ürünler var" sorusunun yanıtını arıyor.

2’li Tava Seti 499 TL 

Buharlı Ütü 2.090 TL 

Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL

Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL 

Su Isıtıcı 990 TL 

Süpürge 5.490 TL

Filtre Kahve Makinesi 1.190 TL

Doğrayıcı 1.450 TL

Kablolu Epilatör 899 TL

Katlanır Çamaşır Selesi 239 TL

Çift Kişilik Battaniye 549 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 899 TL

Çift Kişilik Battaniye – 549 TL


Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti – 899 TL

Tek Kişilik Battaniye – 499 TL

Penye Çarşaf Çeşitleri – 139 TL – 179 TL

Flanel Yastık Kılıfı – 129 TL

Takla Atan Yarış Seti – 449 TL

Pelüş Sevimli Oyuncaklar – 199 TL

Deluxe Kariyer Astronot Bebek – 699 TL


Hamurlu Oyun Setleri – 95 TL

Sürtme Oyuncak Arabalar – 55 TL

Bowling Seti – 129 TL

Lisanslı Puzzle – 79 TL


Pelüş Ördek – 379 TL

Heifer Profesyonel Saç Düzleştirici – 4.990 TL

Nuvo Saç Düzleştirici – 1.190 TL

Tefal Buharlı El Ütüsü – 2.190 TL

KUMTEL Kablosuz Şarjlı Mop – 1.990 TL

Mini Ütü – 799 TL

Dijital Mutfak Tartısı – 199 TL

House Şarjlı Su Pompası – 199 TL

Para Sayma Makinesi – 2.750 TL

Madeni Para Sayma Makinesi – 4.490 TL

65 İnç Ultra HD Televizyon 22.900 TL 

A40 Cep Telefonu 7.990 TL 

Gaming Membran Klavye 669 TL 

Gaming Kulaklık 449 TL 

Kablolu Mouse 299 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 9.750 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 9.500 TL

Altus 65 lt Turbo Fırın – 2 yıl garanti

Casper VIA A40 Cep Telefonu 8GB+256GB – 7.990 TL

Küçük Ev Aletleri – Philips & Tefal

Philips Buharlı Ütü – 2.090 TL

Philips Torbasız Süpürge – 4.490 TL

Philips Filtre Kahve Makinesi – 1.990 TL

Philips Su Isıtıcı – 990 TL

Tefal Düdüklü Tencere 6L – 5.750 TL

Tefal Karnıyarık Tencere – 1.450 TL

Tefal Simplicity Tava Çeşitleri – 629 TL – 849 TL

