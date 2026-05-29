Bir ay sonra işten ayrılanlar daha yüksek kıdem tazminatı alacak! Yüzde 13 artış bekleniyor...
Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılacak güncelleme, kıdem tazminatı tavanını da yukarı taşıyacak. Özellikle yüksek ücretli çalışanların alabileceği maksimum kıdem tazminatında dikkat çeken bir artış beklenirken, yeni rakamlar milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor.
Özel sektör çalışanlarının işten ayrılmaları veya emeklilik süreçlerinde hak kazandıkları kıdem tazminatında temmuz ayında yeni bir dönem başlayacak.
Memur maaş katsayısındaki artışın kıdem tazminatı tavanına yansıyacak olması nedeniyle çalışanların alabileceği azami tutar yükselecek. Uzmanlar, özellikle son yıllarda ücretleri hızla artan çalışanlar için bu düzenlemenin önemli bir gelir avantajı sağlayacağını belirtiyor.
Kıdem tazminatı hakkından yararlanabilmek için çalışanın en az bir yıl aynı işyerinde çalışmış olması gerekiyor.
Emeklilik, askerlik, kadın çalışanlar için evlilik, haklı fesih veya çalışanın kusuru dışında gerçekleşen işten ayrılışlar kıdem tazminatı hakkı doğuran durumlar arasında yer alıyor.
Tazminat hesabında çalışanın son brüt ücreti esas alınıyor. Bunun yanında düzenli olarak yapılan bazı ödemeler de hesaplamaya dahil ediliyor.
Çalışma süresi ile giydirilmiş brüt ücret çarpılarak kıdem tazminatı tutarı belirleniyor ve yalnızca damga vergisi kesintisi uygulanıyor.
Yemek, yol, giyim, sağlık, kira, yakacak, eğitim, çocuk yardımı ve benzeri düzenli ödemeler kıdem tazminatı hesabına dahil edilebiliyor.
Ayrıca çalışan adına yapılan özel sağlık ve hayat sigortası primleri de belirli şartlarda hesaplamaya ekleniyor.
Düzensiz verilen primler, yıllık izin ücretleri, bayram harçlıkları, teşvik ödemeleri, seyahat primleri ve bir defaya mahsus yapılan yardımlar kıdem tazminatı hesabına dahil edilmiyor.
Hastalık, evlenme, doğum ve ölüm yardımları da kapsam dışında tutuluyor.
Halen işten ayrılan çalışanlara her hizmet yılı için belirlenen tavan tutar üzerinden ödeme yapılıyor. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılacak artışın bu üst sınırı yükseltmesi bekleniyor. Böylece yüksek maaşlı çalışanların alabilecekleri maksimum tazminat da artacak.
Merkez Bankası beklentilerine göre memur maaş katsayısındaki artışın yüzde 13 ila 14 seviyelerinde gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı tavanının 73 bin ila 74 bin lira aralığına yükselmesi bekleniyor.
Son dönemde ücret artışı alan çalışanlar için kıdem tazminatındaki yükseliş daha da önemli hale geliyor.
İşveren tarafından yapılan maaş zamları, tazminat hesabında esas alınan giydirilmiş brüt ücretin yükselmesine katkı sağlıyor.
Yeni kıdem tazminatı tavanının özel sektör çalışanları için 1 Temmuz’dan itibaren uygulanması bekleniyor. Kamu çalışanlarında ise düzenleme farklı tarihlerde yürürlüğe girebiliyor. Bu nedenle çalışanların işten ayrılma planlarını yaparken güncel tavan rakamlarını takip etmeleri önem taşıyor.
Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileri ve memur maaş katsayısı, yalnızca maaş zamlarını değil kıdem tazminatı ödemelerini de doğrudan etkileyecek.
Özellikle emeklilik hazırlığında olanlar ve iş değişikliği planlayanlar için yeni tavan tutarı kritik önem taşıyor.