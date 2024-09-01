Bir öğrenci evi ne kadara döşenir? Maliyet ikinci el eşyayla bile cep yakıyor Üniversite öğrencilerinin göç telaşı başladı. Yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar en çok sabit gelirliyi vururken, bu tablodan en çok etkilenen gruplar arasında öğrenciler öne çıkıyor. Peki bir öğrenci evini döşemenin maliyeti ne kadar? İstanbul’daki ikinci el piyasasına bakılınca tablonun hiç iç açıcı olmadığı görülüyor. Cepten çıkacak en ucuz para 25 bin TL. Kaliteye göre fiyatlar 40 bin liranın üzerine çıkıyor.

Üniversitelerin açılmasına sayılı gün kaldı. Öğrenciler ve aileleri kara karar düşünüyor. İstanbul başta olmak üzere bilhassa büyük şehirlerdeki kiralar dehşet verici seviyede. Öğrencilerin büyük kısmı yurtta kalıyor, ancak yurt bulamayanlar ya da buralarda kalmak istemeyenler ev bulma telaşında... 1 | 11

Kesenize göre ev buldunuz diyelim, peki bu evi dayayıp döşemek ne kadar? Hürriyet’ten Özge Esen, bir öğrenci evi için gerekli beyaz eşya ve mobilya için ne kadar bütçe gerektiğini araştırdı. 2 | 11

Esnaf en temel ihtiyaçların ikinci el alınması halinde en düşük rakamın 25 bin TL olduğunu söylüyor. 3 | 11