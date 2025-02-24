Bir Ramazan klasiği! Hurma ne kadar oldu, 1 kilogram hurma kaç lira?

On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı gün kaldı. Milyonlarca müslüman ilk orucu 1 Mart 2025 cumartesi günü tutacak. Hz. Muhammed ve ilk Müslümanların oruçlarını hurma ile açtığı biliniyor. Bu nedenle iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan hurmaya bilhassa Ramazan ayında talep artıyor.

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