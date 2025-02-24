Bir Ramazan klasiği! Hurma ne kadar oldu, 1 kilogram hurma kaç lira?
Ramazan ayında sofralarını vazgeçilmezi hurma tezgahlardaki yerini aldı. Milyonlarca Müslüman orucunu hurmayla açarken, hurma fiyatları da merak konusu oldu. Hurma fiyatları türüne göre değişiklik gösteriyor. 120 liraya da hurma satılıyor, 800 liraya da.... Kutu hurmanın fiyatının 60 lira olduğu belirtiliyor. Peki hurmanın faydaları neler, şeker hastaları da hurma yiyebilir mi?
On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı gün kaldı. Milyonlarca müslüman ilk orucu 1 Mart 2025 cumartesi günü tutacak. Hz. Muhammed ve ilk Müslümanların oruçlarını hurma ile açtığı biliniyor. Bu nedenle iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan hurmaya bilhassa Ramazan ayında talep artıyor.
Peki iftarda aşırı yemeyi, hazımsızlığı ve ani kan şekeri ve kan basıncı artışlarını önleyen hurmanın fiyatı ne kadar?
Hurma Ramazan öncesi tezgahlardaki yerini aldı. Hurmanın fiyatı ise türüne göre farklılık gösteriyor.
Bolu’da uzun yıllardır kuruyemişçilik yapan Mehmet Erbaş, hurma fiyatlarının 120 liradan başlayıp 800 liraya kadar vardığını söyledi. Erbaş, kutu hurmaları fiyatlarının ise 60 liradan başladığını ifade etti.