Bir yılda yüzde 53 eridi: Ethereum'da düşüş sona mı eriyor?

Fiyat düşerken ağın kullanımı devam etti

Ethereum'un fiyatı ile ağın kullanım düzeyi, 2026'nın büyük bölümünde birbirinden farklı bir görünüm sergiledi. Fiyat gerilerken altyapının kullanımını sürdürmesi, yatırımcılar tarafından vadelerine ve beklentilerine göre risk ya da fırsat olarak değerlendiriliyor.