Bir yılda yüzde 53 eridi: Ethereum'da düşüş sona mı eriyor?
Ethereum, çarşamba gününe 1.917 dolar seviyesinde sınırlı yükselişle başlarken son haftalardaki kademeli toparlanmasını sürdürdü. Kripto para bir ayda yüzde 3 değer kazansa da bir yıl önceki fiyatının yaklaşık yüzde 53 altında bulunuyor. Resesyon endişeleri ve Vitalik Buterin'in varlık hareketleri yıl içindeki satış baskısını artırırken Ethereum, 233 milyar dolarlık piyasa değeriyle ikinci sıradaki yerini korudu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ethereum (ETH), çarşamba gününe önceki güne göre yaklaşık 21 dolar yükselişle 1.917,41 dolardan başladı. Kripto para son birkaç haftadır sınırlı artışlarla kademeli bir toparlanma sergilerken yıllık performansındaki kayıp dikkati çekiyor.
Bir yıl önce 4 bin 77 doların üzerinde bulunan Ethereum, mevcut fiyatıyla bu seviyenin yaklaşık yüzde 53 altında işlem görüyor.
Resesyon endişeleri satışları hızlandırdı
2026'nın başında artan resesyon kaygıları, kripto para piyasasının genelinde sert satışlara neden oldu. Ethereum üzerindeki baskı, ağın kurucularından Vitalik Buterin'in sahip olduğu varlıkların bir bölümünü hareket ettirmesinin yatırımcılar tarafından olumsuz yorumlanmasıyla daha da güçlendi.
Son haftalarda ise küçük fiyat artışlarının korunması, Ethereum'da daha istikrarlı bir görünüm oluşmasını sağladı. Yıl içinde görülen önceki yükseliş denemeleri kısa sürede satışlarla karşılaşırken mevcut toparlanma daha uzun süre devam etti.
Son bir ayda yüzde 3 değer kazandı
Ethereum'un aylık performansı, yıllık görünümüne kıyasla daha olumlu seyretti. Bir ay önce 1.858 dolar seviyesinde bulunan kripto para, bu tarihten itibaren yaklaşık yüzde 3 yükseldi.
Piyasa değeri 233 milyar dolar
Ethereum'un piyasa değeri yaklaşık 233 milyar dolar olarak hesaplandı. Kripto para, 1,33 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip Bitcoin'in ardından sektörün en büyük ikinci varlığı olmayı sürdürdü.
Fiyattaki gerilemeye rağmen Ethereum ağına yönelik kullanım talebi devam ediyor. Stablecoin transferleri, merkeziyetsiz finans (DeFi) işlemleri ve varlıkların dijitalleştirilmesine yönelik faaliyetler büyük ölçüde Ethereum altyapısı üzerinden gerçekleştiriliyor.
Fiyat düşerken ağın kullanımı devam etti
Ethereum'un fiyatı ile ağın kullanım düzeyi, 2026'nın büyük bölümünde birbirinden farklı bir görünüm sergiledi. Fiyat gerilerken altyapının kullanımını sürdürmesi, yatırımcılar tarafından vadelerine ve beklentilerine göre risk ya da fırsat olarak değerlendiriliyor.
Geçen yıl ağustos ayında 5 bin dolara yaklaşan Ethereum'un yeniden bu seviyeye ulaşabilmesi için güçlü bir yükseliş kaydetmesi gerekiyor.
Bununla birlikte son bir aylık fiyat hareketleri, kripto paradaki değer kaybının şimdilik yavaşladığına işaret ediyor.