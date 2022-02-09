Bisan'dan elektrikli bisiklet için 3. montaj hattı
1963'te İzmir'de kurulan Türkiye'nin ilk bisiklet üreticisi Bisan, elektrikli bisiklete olan talebi karşılamak için fabrikada üçüncü montaj hattını devreye alacak. Bisan Genel Müdürü Bal, "Yıllık üretim kapasitemiz 1 milyon. Bu yıl 350 bin adet ihracat hedefliyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde ise bu rakamı üretimin yüzde 75'ine çıkarmak istiyoruz." dedi.
Türkiye'nin ilk bisiklet üreticisi olan, bazı modellerde yerlilik oranını yüzde 70'lere kadar çıkaran Bisan, yıllık ürettiği 1 milyon bisikletin yüzde 75'ini yurt dışı pazarına sunmayı hedefliyor.
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