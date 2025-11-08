BİST 100, 11 bin puanda tutunamadı: Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu!

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 844 milyar 56 milyon lirayla ASELSAN, 560 milyar 700 milyon lirayla Garanti BBVA ve 467 milyar 400 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ olarak sıralandı.