BİST 100, 11 bin puanda tutunamadı: Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bu hafta 11 bin puanın üzerine çıksa da yılın son enflasyon raporunun açıklanmasının ardından gelen satış dalgasıyla birlikte yeniden 11 bin puanın altına düştü. Haftalık bazda yüzde 0,43 düşüş yaşanan BIST 100 endeksinde haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,43 değer kaybederek 10.924,53 puandan tamamlarken haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri belli oldu.
Endeks, hafta içinde en düşük 10.848,97 puanı, en yüksek 11.152,28 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 5,89 düşüşle 25.218,76 puan, sanayi endeksi yüzde 1,17 azalışla 14.183,57 puan ve hizmetler endeksi yüzde 0,05 kayıpla 10.991,15 puan olurken, mali endeksi yüzde 0,09 artışla 15.631,67 puan oldu.
Haftanın en çok yükselen hisseleri
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 40,01 ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ oldu.
Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ'yi yüzde 12,52 ile Destek Finans Faktoring AŞ izledi.
Haftanın en çok yükselen 3. hissesi ise yüzde 11,98 ile Çan2 Termik oldu.
En çok düşen hisseler
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 28,66 ile Grainturk Holding AŞ oldu
Tofaş yüzde 12,96 ile en çok düşen hisseler sıralamasında ikinci sırada yer aldı.
Haftanın en çok kaybettiren 3. hissesi ise yüzde 12,53 ile Kocaer Çelik oldu.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 844 milyar 56 milyon lirayla ASELSAN, 560 milyar 700 milyon lirayla Garanti BBVA ve 467 milyar 400 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ olarak sıralandı.