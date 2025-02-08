BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen 10 hisse!

Borsa İstanbul’da hareketli bir hafta geride kalırken, BİST 100 endeksi yüzde 0,53’lük düşüşle 9.951 puana geriledi. Endeks hafta içinde en düşük 9.619 ve en yüksek 9.962 seviyelerini görürken, kapanışın haftalık zirveye yakın olması dikkat çekti. 1 | 27

Ekonomide haftanın öne çıkan gelişmeleri TÜİK’in açıkladığı ocak ayı enflasyon verisinin yüzde 5,03 ile beklentileri aşması ve TCMB’nin 2025 enflasyon tahminini yüzde 21’den yüzde 24’e yükseltmesi iç piyasada öne çıkan gelişmeler oldu. 2 | 27

ABD-Çin ticaret savaşı ABD ve Çin karşılıklı gümrük vergilerini uygulamaya başlarken, Trump yönetimi Kanada ve Meksika’ya ek vergileri bir ay erteledi. Trump’ın Gazze’ye yönelik politikaları ise güvenli liman alımlarını tetikledi. 3 | 27