BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen 10 hisse!
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, haftalık bazda %0,53 değer kaybederek 9.951 puandan kapanış yaptı. Kapanışla birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de belli olmuş oldu? Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte ekonomide son gelişmeler çerçevesinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...
Borsa İstanbul’da hareketli bir hafta geride kalırken, BİST 100 endeksi yüzde 0,53’lük düşüşle 9.951 puana geriledi. Endeks hafta içinde en düşük 9.619 ve en yüksek 9.962 seviyelerini görürken, kapanışın haftalık zirveye yakın olması dikkat çekti.
Ekonomide haftanın öne çıkan gelişmeleri
TÜİK’in açıkladığı ocak ayı enflasyon verisinin yüzde 5,03 ile beklentileri aşması ve TCMB’nin 2025 enflasyon tahminini yüzde 21’den yüzde 24’e yükseltmesi iç piyasada öne çıkan gelişmeler oldu.
ABD-Çin ticaret savaşı
ABD ve Çin karşılıklı gümrük vergilerini uygulamaya başlarken, Trump yönetimi Kanada ve Meksika’ya ek vergileri bir ay erteledi. Trump’ın Gazze’ye yönelik politikaları ise güvenli liman alımlarını tetikledi.
2024 son çeyrek bilançoları
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 2024 yılının son çeyreğine ilişkin bazı büyük şirketlerin açıkladığı bilançolar şöyle:
* Vakıfbank (VAKBN): 13,16 milyar TL
* Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB): 3,099 milyar TL
* Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi (OTKAR): -704,51 milyon TL