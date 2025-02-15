BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen 10 hisse!

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,74 düşüşle 9.877,59 puandan tamamladı. Hafta içinde endeks en düşük 9.756,73 puanı, en yüksek ise 9.983,21 puanı gördü.

Böylece BIST 100 endeksinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hissesi de belli olmuş oldu.