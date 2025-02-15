BİST 100'de haftanın kazandıran ve kaybettirenleri: İşte en çok yükselen ve en çok düşen 10 hisse!
Borsa İstanbul'da Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 9.756,73 puanı ve en yüksek 9.983,21 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,74 altında 9.877,59 puandan tamamladı. Kapanışla birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de belli olmuş oldu. Peki BİST 100'de bu hafta en çok artan ve en çok düşen hisseler hangileri? İşte ekonomide son gelişmeler çerçevesinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,74 düşüşle 9.877,59 puandan tamamladı. Hafta içinde endeks en düşük 9.756,73 puanı, en yüksek ise 9.983,21 puanı gördü.
Böylece BIST 100 endeksinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hissesi de belli olmuş oldu.
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 artarak 3.407 TL’ye yükseldi. Cumhuriyet altını ise yüzde 2,57 artışla 23.078 TL’den satıldı. Çeyrek altın fiyatı da hafta boyunca yüzde 2,64 artarak 5.710 TL’ye çıktı.
Dolar ve Euro'da son durum
Döviz kurlarında da hareketlilik yaşandı. ABD doları haftalık bazda yüzde 0,66 artarak 36,2170 TL’ye, Euro ise yüzde 1,86 yükselişle 38,0150 TL’ye çıktı.