BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi?
BIST 30 hisseleri son bir yılda borsa yatırımcılarına ne kadar kazandırdı, ne kadar kaybettirdi? BIST 30 hisselerine yatırım yapan bir borsa yatırımcısının parası şu an ne kadar? En çok kaybettirenden en çok kazandırana hem TL hem de dolar bazında BIST 30 hisseleri...
30- Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii
(AEFES)
31 Ekim 2024: 19,01 TL (0,55 dolar)
31 Ekim 2025: 14,53 TL (0,34 dolar)
Değişim (%): - 23,6
29- SASA Polyester Sanayi A.Ş.
(SASA)
31 Ekim 2024: 3,85 TL (0,11 dolar)
31 Ekim 2025: 3,07 TL (0,07 dolar)
Değişim (%): - 20,3
28- Ülker Bisküvi
(ULKER)
31 Ekim 2024: 125,60 TL (3,66 dolar)
31 Ekim 2025: 108,10 TL (4,65 dolar)
Değişim (%): - 13,9
27- Koç Holding
(KCHOL)
31 Ekim 2024: 196 TL (5,72 dolar)
31 Ekim 2025: 171,60 TL (4,08 dolar)
Değişim (%): - 12,4
26- Pegasus Hava Yolları
(PGSUS)
31 Ekim 2024: 231,60 TL (6,76 dolar)
31 Ekim 2025: 210 TL (4,99 dolar)
Değişim (%): - 9,3
25- Petkim
(PETKM)
31 Ekim 2024: 18,56 TL (0,54 dolar)
31 Ekim 2025: 17,17 TL (0,40 dolar)
Değişim (%): - 7,5
24- Şişecam
(SISE)
31 Ekim 2024: 39,14 TL (1,14 dolar)
31 Ekim 2025: 36,78 TL (0,87 dolar)
Değişim (%): - 6
23- Sabancı Holding
(SAHOL)
31 Ekim 2024: 83,25 TL (2,43 dolar)
31 Ekim 2025: 81,55 TL (1,93 dolar)
Değişim (%): - 2
22- Ford Otomotiv San. A.Ş.
(FROTO)
31 Ekim 2024: 94,89 TL (2,77 dolar)
31 Ekim 2025: 99,25 TL (2,36 dolar)
Değişim (%): + 4,6
21- THY
(THYAO)
31 Ekim 2024: 272,50 TL (7,95 dolar)
31 Ekim 2025: 291,50 TL (6,92 dolar)
Değişim (%): + 7
20- Türkiye İş Bankası
(ISCTR)
31 Ekim 2024: 11,76 TL (0,34 dolar)
31 Ekim 2025: 12,65 TL (0,30 dolar)
Değişim (%): + 7,6
19- Türk Telekom
(TTKOM)
31 Ekim 2024: 47,24 TL (1,38 dolar)
31 Ekim 2025: 51 TL (1,21 dolar)
Değişim (%): + 8
18- Kardemir Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(KRDMD)
31 Ekim 2024: 24,66 TL (0,72 dolar)
31 Ekim 2025: 27,42 TL (0,65 dolar)
Değişim (%): + 11,2
17- Migros
(MGROS)
31 Ekim 2024: 406,75 TL (11,87 dolar)
31 Ekim 2025: 453,50 TL (10,78 dolar)
Değişim (%): + 11,5
16- TAV Havalimanları Holding
(TAVHL)
31 Ekim 2024: 230,30 TL (6,72 dolar)
31 Ekim 2025: 265 TL (6,30 dolar)
Değişim (%): + 15,1
15- Erdemir
(EREGL)
31 Ekim 2024: 23,80 TL (0,69 dolar)
31 Ekim 2025: 27,48 TL (0,65 dolar)
Değişim (%): + 15,5
14- Birleşik Mağazalar A.Ş.
(BIMAS)
31 Ekim 2024: 466,50 TL (13,6 dolar)
31 Ekim 2025: 539 TL (12,81 dolar)
Değişim (%): + 15,5
13- Turkcell
(TCELL)
31 Ekim 2024: 84,75 TL (2,47 dolar)
31 Ekim 2025: 99,70 TL (2,37 dolar)
Değişim (%): + 17,6
12- Akbank T.A.Ş.
(AKBNK)
31 Ekim 2024: 50,60 TL (1,47 dolar)
31 Ekim 2025: 60,80 TL (1,44 dolar)
Değişim (%): + 20,2
11- Astor Enerji
(ASTOR)
31 Ekim 2024: 78 TL (2,27 dolar)
31 Ekim 2025: 98,20 TL (2,33 dolar)
Değişim (%): + 25,9
10- Garanti BBVA
(GARAN)
31 Ekim 2024: 106,90 TL (3,12 dolar)
31 Ekim 2025: 134,60 TL (3,20 dolar)
Değişim (%): + 25,9
9- Koza Altın İşletmeleri
(KOZAL)
31 Ekim 2024: 20,12 TL (0,58 dolar)
31 Ekim 2025: 26,88 TL (0,63 dolar)
Değişim (%): + 33,6
8- Tüpraş
(TUPRS)
31 Ekim 2024: 144,60 TL (4,22 dolar)
31 Ekim 2025: 197,60 TL (4,64 dolar)
Değişim (%): + 36,7
7- Yapı Kredi
(YKBNK)
31 Ekim 2024: 24,48 TL (0,71 dolar)
31 Ekim 2025: 33,60 TL (0,79 dolar)
Değişim (%): + 37,3
6- Tofaş
(TOASO)
31 Ekim 2024: 175,39 TL (5,12 dolar)
31 Ekim 2025: 264,25 TL (6,28 dolar)
Değişim (%): + 50,7
5- Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
(GUBRF)
31 Ekim 2024: 201,90 TL (5,89 dolar)
31 Ekim 2025: 316,50 TL (7,52 dolar)
Değişim (%): + 56,8
4- ENKA
(ENKAI)
31 Ekim 2024: 47,08 TL (1,37 dolar)
31 Ekim 2025: 77,70 TL (1,84 dolar)
Değişim (%): + 65
3- Emlak Konut GYO
(EKGYO)
31 Ekim 2024: 10,07 TL (0,29 dolar)
31 Ekim 2025: 20,22 TL (0,48 dolar)
Değişim (%): + 100,8
2- Aselsan
(ASELS)
31 Ekim 2024: 60,85 TL (1,77 dolar)
31 Ekim 2025: 203,60 TL (4,84 dolar)
Değişim (%): + 234,6
1- Destek Finans Faktoring A.Ş.
(DSTKF)
7 Şubat 2025: 56,80 TL (1,65 dolar)
31 Ekim 2025: 643 TL (15,13 dolar)
Değişim (%): + 1032
*Halka arz sürecini tamamlayan Destek Finans Faktoring 6 Şubat 2025’te borsaya kote oldu.