Google Haberler

BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi?

BIST 30 hisseleri son bir yılda borsa yatırımcılarına ne kadar kazandırdı, ne kadar kaybettirdi? BIST 30 hisselerine yatırım yapan bir borsa yatırımcısının parası şu an ne kadar? En çok kaybettirenden en çok kazandırana hem TL hem de dolar bazında BIST 30 hisseleri...

Taşkın Su
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 1

30- Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii
(AEFES)
31 Ekim 2024: 19,01 TL (0,55 dolar)
31 Ekim 2025: 14,53 TL (0,34 dolar)
Değişim (%): - 23,6

1 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 2

29- SASA Polyester Sanayi A.Ş.
(SASA)
31 Ekim 2024: 3,85 TL (0,11 dolar)
31 Ekim 2025: 3,07 TL (0,07 dolar)
Değişim (%): - 20,3

2 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 3

28- Ülker Bisküvi
(ULKER)
31 Ekim 2024: 125,60 TL (3,66 dolar)
31 Ekim 2025: 108,10 TL (4,65 dolar)
Değişim (%): - 13,9

3 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 4

27- Koç Holding
(KCHOL)
31 Ekim 2024: 196 TL (5,72 dolar)
31 Ekim 2025: 171,60 TL (4,08 dolar)
Değişim (%): - 12,4

4 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 5

26- Pegasus Hava Yolları
(PGSUS)
31 Ekim 2024: 231,60 TL (6,76 dolar)
31 Ekim 2025: 210 TL (4,99 dolar)
Değişim (%): - 9,3

5 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 6

25- Petkim
(PETKM)
31 Ekim 2024: 18,56 TL (0,54 dolar)
31 Ekim 2025: 17,17 TL (0,40 dolar)
Değişim (%): - 7,5

6 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 7

24- Şişecam
(SISE)
31 Ekim 2024: 39,14 TL (1,14 dolar)
31 Ekim 2025: 36,78 TL (0,87 dolar)
Değişim (%): - 6

7 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 8

23- Sabancı Holding
(SAHOL)
31 Ekim 2024: 83,25 TL (2,43 dolar)
31 Ekim 2025: 81,55 TL (1,93 dolar)
Değişim (%): - 2

8 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 9

22- Ford Otomotiv San. A.Ş.
(FROTO)
31 Ekim 2024: 94,89 TL (2,77 dolar)
31 Ekim 2025: 99,25 TL (2,36 dolar)
Değişim (%): + 4,6

9 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 10

21- THY
(THYAO)
31 Ekim 2024: 272,50 TL (7,95 dolar)
31 Ekim 2025: 291,50 TL (6,92 dolar)
Değişim (%): + 7

10 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 11

20- Türkiye İş Bankası
(ISCTR)
31 Ekim 2024: 11,76 TL (0,34 dolar)
31 Ekim 2025: 12,65 TL (0,30 dolar)
Değişim (%): + 7,6

11 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 12

19- Türk Telekom
(TTKOM)
31 Ekim 2024: 47,24 TL (1,38 dolar)
31 Ekim 2025: 51 TL (1,21 dolar)
Değişim (%): + 8

12 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 13

18- Kardemir Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(KRDMD)
31 Ekim 2024: 24,66 TL (0,72 dolar)
31 Ekim 2025: 27,42 TL (0,65 dolar)
Değişim (%): + 11,2

13 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 14

17- Migros
(MGROS)
31 Ekim 2024: 406,75 TL (11,87 dolar)
31 Ekim 2025: 453,50 TL (10,78 dolar)
Değişim (%): + 11,5

14 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 15

16- TAV Havalimanları Holding
(TAVHL)
31 Ekim 2024: 230,30 TL (6,72 dolar)
31 Ekim 2025: 265 TL (6,30 dolar)
Değişim (%): + 15,1

15 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 16

15- Erdemir
(EREGL)
31 Ekim 2024: 23,80 TL (0,69 dolar)
31 Ekim 2025: 27,48 TL (0,65 dolar)
Değişim (%): + 15,5

16 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 17

14- Birleşik Mağazalar A.Ş.
(BIMAS)
31 Ekim 2024: 466,50 TL (13,6 dolar)
31 Ekim 2025: 539 TL (12,81 dolar)
Değişim (%): + 15,5

17 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 18

13- Turkcell
(TCELL)
31 Ekim 2024: 84,75 TL (2,47 dolar)
31 Ekim 2025: 99,70 TL (2,37 dolar)
Değişim (%): + 17,6

18 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 19

12- Akbank T.A.Ş.
(AKBNK)
31 Ekim 2024: 50,60 TL (1,47 dolar)
31 Ekim 2025: 60,80 TL (1,44 dolar)
Değişim (%): + 20,2

19 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 20

11- Astor Enerji
(ASTOR)
31 Ekim 2024: 78 TL (2,27 dolar)
31 Ekim 2025: 98,20 TL (2,33 dolar)
Değişim (%): + 25,9

20 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 21

10- Garanti BBVA
(GARAN)
31 Ekim 2024: 106,90 TL (3,12 dolar)
31 Ekim 2025: 134,60 TL (3,20 dolar)
Değişim (%): + 25,9

21 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 22

9- Koza Altın İşletmeleri
(KOZAL)
31 Ekim 2024: 20,12 TL (0,58 dolar)
31 Ekim 2025: 26,88 TL (0,63 dolar)
Değişim (%): + 33,6

22 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 23

8- Tüpraş
(TUPRS)
31 Ekim 2024: 144,60 TL (4,22 dolar)
31 Ekim 2025: 197,60 TL (4,64 dolar)
Değişim (%): + 36,7

23 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 24

7- Yapı Kredi
(YKBNK)
31 Ekim 2024: 24,48 TL (0,71 dolar)
31 Ekim 2025: 33,60 TL (0,79 dolar)
Değişim (%): + 37,3

24 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 25

6- Tofaş
(TOASO)
31 Ekim 2024: 175,39 TL (5,12 dolar)
31 Ekim 2025: 264,25 TL (6,28 dolar)
Değişim (%): + 50,7

25 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 26

5- Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
(GUBRF)
31 Ekim 2024: 201,90 TL (5,89 dolar)
31 Ekim 2025: 316,50 TL (7,52 dolar)
Değişim (%): + 56,8

26 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 27

4- ENKA
(ENKAI)
31 Ekim 2024: 47,08 TL (1,37 dolar)
31 Ekim 2025: 77,70 TL (1,84 dolar)
Değişim (%): + 65

27 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 28

3- Emlak Konut GYO
(EKGYO)
31 Ekim 2024: 10,07 TL (0,29 dolar)
31 Ekim 2025: 20,22 TL (0,48 dolar)
Değişim (%): + 100,8

28 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 29

2- Aselsan
(ASELS)
31 Ekim 2024: 60,85 TL (1,77 dolar)
31 Ekim 2025: 203,60 TL (4,84 dolar)
Değişim (%): + 234,6

29 30
BIST 30 hisseleri bir yılda ne kazandırdı, ne kaybettirdi? - Resim: 30

1- Destek Finans Faktoring A.Ş.
(DSTKF)
7 Şubat 2025: 56,80 TL (1,65 dolar)
31 Ekim 2025: 643 TL (15,13 dolar)
Değişim (%): + 1032
*Halka arz sürecini tamamlayan Destek Finans Faktoring 6 Şubat 2025’te borsaya kote oldu.

30 30