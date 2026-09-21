Bitcoin aylar sonra o eşiği aştı: Haftalık kazanç yüzde 10'a ulaştı

Bunun yanı sıra ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) gerçek varlıkları temsil eden blokzincir tabanlı menkul kıymetlerin ticaretine geçici muafiyet tanıyacağını açıklaması, piyasalardaki iyimserliği destekleyen bir diğer gelişme oldu.