Bitcoin bu fiyatta sıkıştı: Büyük hareket ne zaman?
Bitcoin, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin net mesaj vermemesi ve Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını yüksek tutmasıyla 64 bin dolar çevresinde yön arıyor. Kripto para yüzde 0,5 artışla 64 bin 352 dolardan işlem görürken temmuz ayını yaklaşık yüzde 10 kazançla kapatmaya hazırlanıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yatırımcıları temkinli davranmaya yöneltmesiyle 64 bin dolar civarında yatay seyretti.
Dünyanın en büyük kripto para birimi, TSİ 09.01 itibarıyla yüzde 0,5 yükselişle 64 bin 352 dolardan işlem gördü. Haziranda yüzde 20'den fazla değer kaybeden Bitcoin, temmuz ayını yaklaşık yüzde 10 kazançla tamamlamaya hazırlanıyor.
Teknoloji hisselerindeki yükselişe katılamadı
Fed'in hafta içinde politika faizini sabit bırakması Bitcoin üzerinde sınırlı etki yarattı. Kararın ardından yetkililerin gelecek adımların zamanlamasına ilişkin net mesaj vermemesi, piyasalardaki belirsizliğin sürmesine neden oldu.
Microsoft'un güçlü bilançosuyla yapay zekâ yatırımlarına yönelik iyimserlik artarken Nasdaq yaklaşık yüzde 3 yükseldi. Kripto varlıklar ise küresel teknoloji hisselerinde görülen bu güçlü harekete eşlik edemedi.
Orta Doğu'daki gerilim faiz beklentilerini etkiliyor
ABD ile İran arasındaki çatışmaların ardından yüksek seyreden petrol fiyatları, enflasyonun kalıcı olabileceği yönündeki kaygıları artırdı.
Enerji maliyetlerindeki yükselişin Fed'in yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirme alanını daraltabileceği değerlendiriliyor.
Bitcoin borsa yatırım fonlarında (ETF) son seanslarda görülen dalgalı para hareketleri de kurumsal yatırımcıların faiz görünümüne ilişkin temkinli tutumunu ortaya koydu.
Strategy 8,22 milyar dolar zarar açıkladı
En fazla Bitcoin'e sahip halka açık şirket olan Strategy, ikinci çeyrekte 8,22 milyar dolar zarar bildirdi. Bitcoin fiyatlarındaki gerileme, gerçeğe uygun değer muhasebesi kapsamında şirketin bilançosunda büyük kayıplara yol açtı.
Strategy, zarara rağmen çeyrek boyunca Bitcoin varlıklarını yaklaşık yüzde 11 artırdı.
Coinbase hisseleri de şirketin beklentilerin üzerinde zarar ve zayıf gelir açıklamasının ardından seans sonrası işlemlerde geriledi. Dijital varlıklardaki düşük işlem hacmi, borsanın işlem gelirlerini baskıladı.
Cardano yüzde 3,6 yükseldi
Altcoin'lerin çoğu dar aralıkta işlem görürken sınırlı yükseliş kaydetti. Ethereum yüzde 0,3 artarak 1.906,92 dolara, XRP ise yüzde 0,7 yükselişle 1,08 dolara çıktı.
Solana yüzde 1,1, Cardano yüzde 3,6 ve Dogecoin yüzde 0,3 değer kazandı.