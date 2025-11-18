Bitcoin, Ethereum, altcoinler neden düşüyor? Kripto paralar daha da düşecek mi?

Bitcoin ekim ayında zirve yaparak 126 bin 272 doları görerek zirve yaptı. Bu tarihten itibaren aşağı yönlü hareket başlattı. Bitcoin bugün 90 bin doların altını görürken bir türlü yüzü gülmeyen Ethereum yatırımcısı da deyim yerindeyse can çekişmeye devam ediyor. Ethereum da şu sıralar 3 bin dolar altında seyrediyor. Bir türlü beklenen hareket gelmezken yatırımcılar son düşüşün nedenini araştırıyor.