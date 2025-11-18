Bitcoin, Ethereum, altcoinler neden düşüyor? Kripto paralar daha da düşecek mi?
Kripto paralar yeni haftaya düşüşle başladı. Bitcoin, Ethereum ve altcoinler can çekişiyor. Yatırımcılar haftalar süren düşüş hareketinin bitmesini isterken bugün yine düşüşler can sıkıyor. Aşağı yönlü hareketin nedenini araştıran vatandaşlar "Bitcoin, Ethereum, altcoinler neden düşüyor" diye soruyor.
Bitcoin ekim ayında zirve yaparak 126 bin 272 doları görerek zirve yaptı. Bu tarihten itibaren aşağı yönlü hareket başlattı. Bitcoin bugün 90 bin doların altını görürken bir türlü yüzü gülmeyen Ethereum yatırımcısı da deyim yerindeyse can çekişmeye devam ediyor. Ethereum da şu sıralar 3 bin dolar altında seyrediyor. Bir türlü beklenen hareket gelmezken yatırımcılar son düşüşün nedenini araştırıyor.
Kripto paralar neden düşüyor?
Analistlere göre kripto varlıklardaki gerilemenin birçok nedeni var. ABD Merkez Bankasının (Fed) politika adımlarına ilişkin belirsizlikler, Fed üyelerinden gelen çelişkili açıklamalar ve piyasa değerlemelerine yönelik kaygılar, yatırımcıların risk iştahını törpülüyor. Bu durum özellikle bitcoinin 100 bin dolar seviyesinin altına gerilemesiyle daha görünür hale geldi. Bu seviyenin altındaki kalıcı hareket, psikolojik bir eşik kaybı olarak algılanıyor.
Öte yandan, geçen ayın başında yaşanan satış dalgası piyasadan 19 milyar doların üzerinde likidite çıkışına yol açtı. Toplam kripto para piyasasının değeri 1 trilyon dolardan fazla eridi. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların da piyasadan çekildiği sinyalini veriyor.
Fed'in aralık ayında faiz indirme ihtimalinin yüzde 50'nin altına düşmesi, kripto paralara olan ilgiyi daha da zayıflatıyor. Analistler, faiz indiriminin ertelenmesi ya da sınırlı bir adımla gelmesinin, teknoloji hisselerinin de değer kaybettiği bu dönemde riskli varlıklardan kaçışı hızlandırdığını vurguluyor.
Ayrıca yüksek borçlanma maliyetleri, yatırımcıları tahvil gibi faiz getirisi sunan daha güvenli araçlara yönlendirirken kripto varlıklar bu rekabette geri planda kalıyor. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde kripto para piyasasında baskının artarak devam ettiği gözleniyor.