Bitcoin fiyatında kritik eşik: Alım iştahı son dönemin en düşük seviyesinde
Bitcoin 64 bin dolar seviyesinde dalgalanırken, stablecoin girişlerinin son dönemin en düşük seviyesine gerilemesi kripto para piyasasında alım iştahının zayıfladığını gösterdi. ABD'de kripto piyasasına yönelik düzenleme tasarısındaki belirsizlik de yatırımcıların temkinli kalmasına neden oldu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, hafta sonu işlemlerinde 64 bin dolar seviyesinde tutunmaya çalışırken, piyasada alım iştahının zayıfladığına yönelik veriler dikkat çekti. Binance verilerine göre en büyük kripto para birimi son 24 saatte sınırlı yükselişle 64 bin doların üzerinde işlem gördü.
CryptoQuant analisti Darkfost'un paylaştığı verilere göre, borsalara yapılan USDT ve USDC transferleri 2025 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ethereum ağı üzerindeki stablecoin girişlerinin 30 günlük ortalaması 2,3 milyar dolar olurken, bu rakam uzun dönem ortalamanın oldukça altında kaldı.
Alım iştahı zayıflıyor
Uzmanlara göre stablecoin girişlerindeki gerileme, yatırımcıların borsalara yeni sermaye aktarmakta isteksiz davrandığını ve bunun da Bitcoin başta olmak üzere kripto varlıklara yönelik talebin zayıfladığına işaret ettiğini gösteriyor.
Bununla birlikte analistler, stablecoin akışlarının gecikmeli bir gösterge olabileceğini ve bazı yatırımcıların güçlü yükselişlerin ardından kâr satışına yönelmesi nedeniyle verilerin tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini belirtiyor.
Strategy yeni rezerv verisini açıkladı
Kurumsal Bitcoin yatırımcısı Strategy de hissedarların şirketin gerçek Bitcoin maruziyetini daha net görebilmesi amacıyla yeni finansal göstergeler açıkladı.
Şirketin net rezerv büyüklüğü 36,6 milyar dolar olarak hesaplanırken, hesaplamada Bitcoin varlıkları ve nakit toplamından borçlar ile imtiyazlı hisse yükümlülükleri düşüldü.
ABD'deki düzenleme belirsizliği sürüyor
Kripto piyasasının yakından takip ettiği Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası (Digital Asset Market Clarity Act) ise ABD Senatosu'nda yeterli desteği bulamadı.
Tasarı; dijital varlıkların denetimi, stablecoin düzenlemeleri ve merkeziyetsiz finans (DeFi) alanına ilişkin kapsamlı kurallar getirmeyi hedefliyor. Ancak Senato'daki siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle düzenlemenin yaz tatili öncesinde yasalaşmasının zor olduğu değerlendiriliyor.
Altcoinlerde karışık görünüm
Haftanın son işlem gününde altcoinlerde ise sınırlı hareketler görüldü. Ethereum, XRP, BNB, Solana ve Cardano günü hafif yükselişlerle geçirirken, Dogecoin yüzde 4'ün üzerinde prim yaptı. Buna karşın TRUMP tokeni sınırlı değer kaybetti.