Bitcoin fiyatında kritik eşik: Alım iştahı son dönemin en düşük seviyesinde

CryptoQuant analisti Darkfost'un paylaştığı verilere göre, borsalara yapılan USDT ve USDC transferleri 2025 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ethereum ağı üzerindeki stablecoin girişlerinin 30 günlük ortalaması 2,3 milyar dolar olurken, bu rakam uzun dönem ortalamanın oldukça altında kaldı.