Bitcoin frene bastı: 4 haftalık ralli tehlikede mi?
Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, 78 bin doların altına gerilemesine rağmen haftalık bazda yükseliş eğilimini koruyor. Kurumsal yatırımcıların ETF'ler üzerinden piyasaya güçlü girişleri fiyatları desteklerken, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve 100 doların üzerindeki petrol fiyatları yükselişi sınırlıyor.
Kripto para piyasasının en büyük varlığı olan Bitcoin, haftanın son işlem gününde 78 bin dolar seviyesinin altına geriledi.
Buna rağmen, devam eden kurumsal para girişlerinin etkisiyle varlığın üst üste dördüncü haftayı da artıda kapatmaya hazırlandığı görüldü. Artan jeopolitik riskler ve yükselen petrol fiyatları ise fiyatlardaki ivmeyi sınırlayan başlıca unsurlar oldu.
TSİ 11.00 itibarıyla Bitcoin'in fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 77,602 dolar seviyesinde işlem gördü. Hafta içinde kısa süreliğine 79 bin doların üzerine çıkan kripto varlık, haftalık bazda yaklaşık yüzde 4 yükseliş potansiyelini korudu.
Altcoinlerde karışık seyir
Piyasanın ikinci büyük kripto para birimi Ethereum yüzde 1,3 değer kaybederek 2.311 dolar seviyesine geriledi. Üçüncü sırada yer alan XRP ise yüzde 0,7 artışla 1,43 dolara yükseldi.
Diğer büyük kripto varlıklar arasında Solana yüzde 0,5 düşüş kaydederken, Cardano ve Polygon yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Meme coin kategorisinde ise Dogecoin yüzde 1,8 değer kazandı.
ETF'lere güçlü para girişi sürüyor
ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına yönelik ilginin sürdüğü görüldü. Son bir haftada yaklaşık 1 milyar dolarlık net giriş gerçekleşirken, bu tutar yıl başından bu yana en güçlü haftalık girişlerden biri olarak kaydedildi.
Toplamda Bitcoin ETF'lerine yönelen net fon miktarı 58 milyar doları aşarken, toplam varlık büyüklüğünün 100 milyar dolar seviyesine yaklaşması kurumsal yatırımcı ilgisinin gücünü ortaya koydu.
Hürmüz Boğazı ve petrol fiyatları piyasaları etkiliyor
Orta Doğu'da İsrail ile Lübnan arasında ateşkesin uzatılmasına rağmen bölgedeki tansiyonun düşmemesi, piyasalarda temkinli duruşun devam etmesine neden oldu. Özellikle küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'na yönelik riskler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürdü.
Petrol fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı 106 doların üzerine çıktı. Bu durum enflasyon beklentilerini artırırken, kripto varlıklar gibi riskli enstrümanlar üzerinde baskı oluşturdu.
Hafta başında ateşkes beklentileriyle birlikte yükseliş eğilimi gösteren Bitcoin'in, son gelişmelerle birlikte daha temkinli bir görünüm sergilediği değerlendiriliyor.
Küresel piyasalarda temkinli hava
Güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte doların güç kazandığı gözlenirken, küresel hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir öne çıktı.
Öte yandan Reuters tarafından aktarılan bir haberde, Pentagon iç yazışmalarında ABD-İran gerilimi sürecinde iş birliği yapmayan müttefiklere yönelik yaptırım seçeneklerinin değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda İspanya'nın NATO içindeki bazı kritik görevlerinden çıkarılmasının da gündeme gelebileceği ifade edildi.