Bitcoin için dev tahmin: 150 bin dolar kapıda mı?
Bitcoin 78 bin dolar seviyesinde dalgalanırken, analistlerin 150 bin dolar ve 350 bin dolar tahmini dikkat çekti. Halving sonrası oluşan iyimser hava ve artan kurumsal talep fiyatı yukarı taşır mı, yoksa kritik destek seviyeleri kırılırsa sert bir düşüş mü gelir? İşte uzmanların tahminleri ve piyasada konuşulan riskler…
Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, 78 bin dolar seviyesinde dalgalanırken, analistler uzun vadede güçlü bir yükseliş senaryosuna işaret ediyor. Özellikle halving sonrası oluşan iyimser hava ve kurumsal talebin artması, fiyat beklentilerini yukarı çekiyor.
2026 için kritik eşik: 150 bin dolar
Piyasa tahminlerine göre Bitcoin’in 2026 yılına kadar 150 bin dolara ulaşma potansiyeli bulunuyor. Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, BTC’nin sınırlı arzı ve artan kurumsal ilgiyi gerekçe göstererek fiyatın 250 bin dolara kadar yükselebileceğini savunuyor.
Benzer şekilde yatırımcı Robert Kiyosaki de Bitcoin’i “değer saklama aracı” olarak tanımlayarak yükseliş beklentisini destekliyor.
Kısa vadede kritik seviyeler
Teknik analizlere göre Bitcoin şu anda 78 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.
-79.451 dolar seviyesi önemli direnç
-76.854 dolar seviyesi ise kritik destek olarak öne çıkıyor
Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda fiyatın 84 bin dolar bandına yönelmesi bekleniyor. Ancak destek seviyesinin kırılması halinde 73 bin dolara kadar geri çekilme riski bulunuyor.
ETF etkisi ve kurumsal talep
Spot Bitcoin ETF’lerinin devreye girmesi, piyasada yeni bir dönemin kapısını araladı. Artan kurumsal girişlerin 2026 ve sonrasında fiyatları destekleyen en önemli faktörlerden biri olacağı değerlendiriliyor.
2032 hedefi: 350 bin dolar
Uzun vadeli projeksiyonlar ise daha da dikkat çekici. Analistlere göre Bitcoin fiyatı 2032 yılına kadar 350 bin dolar seviyesine kadar yükselebilir. Bu senaryoda, küresel benimsemenin artması ve finansal sistemdeki dönüşüm belirleyici olacak.
Riskler de masada
Öte yandan uzmanlar, Bitcoin’in yüksek volatilitesine dikkat çekiyor. Ayrıca yaklaşık 6,7 milyon BTC’nin eski cüzdan yapıları nedeniyle potansiyel güvenlik riski taşıdığına yönelik uyarılar da bulunuyor.
Yatırımcılar ne yapmalı?
Bitcoin’in geleceğine yönelik beklentiler güçlü olsa da uzmanlar yatırım kararlarının kişisel risk iştahına göre verilmesi gerektiğini vurguluyor. Kripto piyasasında fırsatlar kadar sert dalgalanmalar da yatırımcıları bekliyor.