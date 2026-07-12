Bitcoin için iki kritik tarih! Ünlü analist büyük hareket öncesi uyardı

Bitcoin fiyatı katlanacak

Son düşüşlerin ardından Bitcoin 64 bin dolar seviyesine gerileyen, Brandt'ın 300 bin dolarlık alt hedefi mevcut fiyatın yaklaşık 5 katına, 500 bin dolarlık üst hedefi ise yaklaşık 8 katına işaret ediyor.

Bununla birlikte Brandt, piyasanın henüz dip seviyesini görmediğini düşünüyor. Analiste göre Bitcoin, yeni yükseliş başlamadan önce bir kez daha geri çekilebilir.