Bitcoin için iki kritik tarih! Ünlü analist büyük hareket öncesi uyardı
Bitcoin'deki isabetli tahminleriyle dikkat çeken ve sert düşüşleri çok öncesinde tahmin eden ünlü analist Peter Brandt, bu kez yatırımcıları şaşırtan yeni bir öngörü paylaştı. Brandt, Bitcoin'de rekor yükseliş öncesi bir dip daha yaşanacağını belirterek iki kritik tarih açıkladı.
1975'ten bu yana piyasalarda işlem yapan Peter Brandt, teknik analiz yöntemleriyle tanınıyor. Özellikle grafik formasyonlarına dayalı analizleriyle öne çıkan ünlü analist, 2018 yılında Bitcoin'in 10 bin doların üzerinden 4 bin doların altına gerileyebileceğini öngörmüş ve bu tahmini de gerçekleşmişti.
Yaklaşık 50 yıllık piyasa deneyimine sahip Brandt, Bitcoin için dikkat çeken yeni bir tahmin paylaştı. Brandt'a göre en büyük kripto para birimi, rekor yükseliş döngüsüne başlamadan önce son bir dip yaşayabilir.
Bitcoin'de alım fırsatı ne zaman?
X hesabından değerlendirmelerde bulunan Brandt, Bitcoin'in son 15 yıldaki döngüsel hareketlerini sürdürmesi halinde yatırım açısından Bitcoin'de en uygun alım fırsatının Eylül-Ekim 2026 tarihinde oluşabileceğini belirtti.
Bitcoin'de önce dip, sonra yeni zirve
Deneyimli analiste göre bu süreçten sonra başlayacak yeni yükseliş dalgası, Bitcoin'i 2029'da 300 bin ile 500 bin dolar seviyelerine taşıyabilir.
Bitcoin fiyatı katlanacak
Son düşüşlerin ardından Bitcoin 64 bin dolar seviyesine gerileyen, Brandt'ın 300 bin dolarlık alt hedefi mevcut fiyatın yaklaşık 5 katına, 500 bin dolarlık üst hedefi ise yaklaşık 8 katına işaret ediyor.
Bununla birlikte Brandt, piyasanın henüz dip seviyesini görmediğini düşünüyor. Analiste göre Bitcoin, yeni yükseliş başlamadan önce bir kez daha geri çekilebilir.
Hedefini yukarı çekti
Brandt, birkaç ay önce Bitcoin için 250 bin dolarlık hedef paylaşmış, son değerlendirmesinde ise üst hedefini 500 bin dolara yükseltmişti.
Ancak analist, bu tahminlerin kesinlik taşımadığını, fiyat öngörülerinin olasılıklara dayandığını, yatırım kararlarının sadece tahminlere göre verilmemesi gerektiğini de ifade ediyor.