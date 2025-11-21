Bitcoin neden düşüyor? Ethereum, altcoinler düşecek mi? Kripto paralar ne zaman yükselecek?
Kripto para piyasasında moral bozukluğu artıyor. Bitcoin, ekim ayındaki rekoru ardından hızla geri çekilirken, Ethereum ve diğer altcoinlerde de benzer bir ivme gözlemleniyor. Yatırımcılar deyim yerindeyse kan ağlarken düşüşün nedeni araştırılıyor. "Bitcoin neden düşüyor", "Ethereum, altcoinler düşecek mi" sorusu hızlanmış durumda...
Piyasada negatif hava sürerken kripto paralarda geri çekilme eğilimi devam ediyor. Ana kripto paralarla birlikte altcoinlerde de değer kayıpları dikkat çekiyor. Piyasalardaki belirsizlik yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açıyor. Son günlerde artan satış baskısı fiyatlamayı olumsuz etkiliyor. Bugün yine düşüşler derinleşirken "Bitcoin neden düşüyor", "Ethereum, altcoinler düşecek mi" sorusu sıklaşıyor.
Kripto paralar neden düşüyor?
Birçok analize göre Bitcoin’in düşüşünde en güçlü etkenlerden biri, Federal Reserve’in faiz indirimine gitmeyebileceği yönündeki işaretler oldu. Bu durum riskli varlıklardan çıkışı hızlandırdı.
Ayrıca teknoloji hisse senetlerinde görülen satışlar ve risk iştahının azalması da kripto paralara olumsuz yansıdı.
Piyasa genelinde satış baskısı arttı, kripto para piyasasından büyük miktarda değer silindi. Örneğin piyasanın toplam değeri 6 hafta içinde ~%25 oranında düştü.
Kurumsal yatırımcıların çıkışları ve ETF’lerden kaynaklanan büyük fon akışları da etkili oldu.
Teknik analiz açısından da “death cross” gibi kötüye işaret veren formasyonlar ortaya çıktı (örneğin 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlüğün altına düşmesi) ki bu yatırımcı algısını da etkiliyor.
Ayrıca büyük destek seviyelerinin kırılması ve hacimle birlikte satış baskısının artması bu eğilimi besliyor.
Bitcoin artık kendisini güvenli liman yerine “riskli varlık” sınıfında gösteriyor. Bu yüzden piyasada riskten kaçış eğilimi hâkim olduğunda ilk satılanlardan biri oluyor.
Ayrıca “balinalar” (büyük yatırımcılar) tarafından yapılan büyük satış işlemleri ve borsalara akışları da fiyat üzerinde baskı yaratıyor.