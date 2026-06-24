Bitcoin teknik ortalamaların altında zayıf seyrini koruyor

Alıcılar yukarı yönlü hareketlerde ilk dirençle 64 bin 004 dolar yatay seviyesinde karşılaşırken, daha güçlü bariyerler 68 bin 596 dolardaki 50 günlük EMA ve 71 bin 747 dolardaki 100 günlük EMA olarak öne çıkıyor. Kripto yatırımcıları için satış baskısının azalması amacıyla fiyatın bu ortalamaları kalıcı olarak aşması gerekirken, 77 bin 384 dolardaki 200 günlük EMA ve 84 bin 410 dolarlık eski yatay direnç orta vadeli sınırları oluşturuyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise sonraki belirgin destek noktası 60 bin dolar civarından başlayan yükselen trend çizgisi tabanı olarak izleniyor.