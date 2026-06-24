Bitcoin teknik ortalamaların altında zayıf seyrini koruyor
Kripto para piyasasında Bitcoin, Ethereum ve Ripple teknik ortalamaların altında kalarak zayıf seyrini koruyor. Kritik destek seviyelerinin altına inen varlıklar kısa vadeli düzeltme eğilimini sürdürüyor.
Kripto para piyasasının en büyük üç varlığı olan Bitcoin, Ethereum ve Ripple, çarşamba günü yoğun satış baskısı altında kalarak kısa vadeli düşüş eğilimini korudu. Önceki gün yüzde 2 değer kaybeden Bitcoin 62 bin 700 dolar seviyesine gerilerken, Ethereum 1.700 dolarlık desteğin altına indi.
Kripto para piyasasında ana varlıklar düzeltme baskısını sürdürüyor
Kripto lideri Bitcoin fiyatı çarşamba günü 62 bin 700 dolardan işlem görürken, sırasıyla 68 bin 596 dolar, 71 bin 747 dolar ve 77 bin 384 dolar seviyelerinde bulunan üssel hareketli ortalamaların oldukça altında kalmayı sürdürdü. RSI göstergesi 37 seviyesi ile hafif aşırı satım bölgesinde dengelenirken, MACD göstergesi pozitif bölgede kalarak aşağı yönlü ivmenin azaldığına işaret ediyor.
Alıcılar yukarı yönlü hareketlerde ilk dirençle 64 bin 004 dolar yatay seviyesinde karşılaşırken, daha güçlü bariyerler 68 bin 596 dolardaki 50 günlük EMA ve 71 bin 747 dolardaki 100 günlük EMA olarak öne çıkıyor. Kripto yatırımcıları için satış baskısının azalması amacıyla fiyatın bu ortalamaları kalıcı olarak aşması gerekirken, 77 bin 384 dolardaki 200 günlük EMA ve 84 bin 410 dolarlık eski yatay direnç orta vadeli sınırları oluşturuyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise sonraki belirgin destek noktası 60 bin dolar civarından başlayan yükselen trend çizgisi tabanı olarak izleniyor.
Ethereum kritik destek seviyesinin altına geriledi
Kripto piyasasının ikinci büyük varlığı Ethereum, kritik 1.700 dolar desteğinin altına sarkarak çarşamba günü 1.666 dolardan alıcı buldu. Fiyatın 1.892 dolardaki 50 günlük, 2.057 dolardaki 100 günlük ve 2.332 dolardaki 200 günlük üssel hareketli ortalamaların altında kalması genel düşüş trendini destekliyor. RSI göstergesi 37 seviyesine yakın seyrederken, MACD pozitif bölgede kalmayı sürdürdü ancak mevcut durum henüz yapısal bir toparlanma getirmedi.
Ethereum alıcıları yukarı yönlü denemelerde ilk yatay bariyeri 2.000 dolar civarında görecek. Bu seviyenin üzerinde yer alan ortalamalar yoğun bir arz bölgesi tanımlıyor. Aşağı yönlü olası sarkmalarda ise bir sonraki belirgin kripto para destek seviyesi 1.385 dolardaki eski yatay taban olarak öne çıkıyor.
Ripple momentum göstergelerinde düşüş sinyalleri veriyor
Kripto varlık Ripple çarşamba günü 1,1070 dolardan işlem görerek momentum göstergelerinde erken düşüş sinyalleri verdi. Fiyat sırasıyla 1,2421 dolar, 1,3407 dolar ve 1,5466 dolar seviyelerindeki üssel hareketli ortalamaların altında seyrini sürdürdü. Fiyatın 1,2000 dolar civarındaki düşen paralel kanalın üst sınırının ve 1,3000 dolarlık yatay direncin altında kalması yükselişleri sınırlıyor.
RSI göstergesi 37 civarında hafif negatif bölgede oyalanırken, MACD çizgisi sıfır hattının hemen üzerinde yataylaştı. Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2000 dolarlık kanal sınırında bulunurken, ardından 1,3000 dolarlık yatay bariyer geliyor. Kripto piyasasında bu seviyelerin üzerinde 1,2421 dolardaki 50 günlük EMA ve 1,3407 dolardaki 100 günlük EMA arz bölgeleri olarak devreye giriyor.