Bitcoin toparlanıyor mu? Analistler yeni ralliyi tartışıyor
Kripto para piyasasında yeniden hareketlilik dikkat çekiyor. Bitcoin, son haftalardaki satış baskısına rağmen 72 bin-76 bin dolar bandındaki güçlü desteğin üzerinde kalmayı başarırken, analistler gözlerini yeniden 95 bin dolar seviyesine çevirdi. Büyük yatırımcı talebinin fiyatları desteklediği belirtilirken, mevcut destek bölgesinin korunması halinde Bitcoin'de önce 95 bin, ardından 100 bin dolar seviyelerinin yeniden gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.
Son haftalarda satış baskısıyla karşı karşıya kalan Bitcoin'de, 72 bin ila 76 bin dolar aralığında alıcıların devreye girdiği görüldü. Analistler, bu bölgenin piyasa açısından güçlü bir destek hattı haline geldiğini değerlendiriyor.
Bitcoin, şu sıralarda yaklaşık 77 bin 610 dolar seviyesinden işlem görüyor.
95 bin dolar seviyesi yeniden gündemde
2026'daki toparlanma sürecinin ardından Bitcoin'in bir süre 80 bin ile 90 bin dolar bandında hareket ettiği belirtildi. Uzmanlara göre mevcut destek seviyelerinin korunması halinde piyasada yeniden yukarı yönlü hareketler görülebilir.
Analistler, Bitcoin'in yeniden 95 bin dolar seviyesini test edebileceğini belirtirken, yılın ilerleyen dönemlerinde 100 bin dolar seviyesinin de gündeme gelebileceğini ifade ediyor.
Büyük yatırımcı talebi dikkat çekiyor
Kripto para piyasalarında geçmiş dönemlerde sert dalgalanmalar yaşansa da Bitcoin'in mevcut döngüde daha dengeli bir görünüm sergilediği kaydedildi.
Özellikle büyük yatırımcılardan gelen talebin, kısa vadeli geri çekilmelere rağmen fiyatların güçlü kalmasına destek verdiği değerlendiriliyor.
95 bin dolar neden kritik?
95 bin dolar seviyesi, piyasada en çok takip edilen direnç bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Önceki yükseliş denemelerinde bu seviyeye yaklaşılırken yatırımcıların kâr satışlarına yöneldiği ve güçlü satış baskısının oluştuğu belirtildi.
Buna karşın son fiyat hareketlerinin, söz konusu direnç bölgesinin kademeli olarak zayıflayabileceğine işaret ettiği ifade ediliyor.
Bitcoin'in 2026 yılında bazı işlemlerde kısa süreliğine 95 bin doların üzerinde kapanış yaptığı, bunun da 103 bin dolar seviyesine yönelik beklentileri güçlendirdiği kaydedildi.
Uzmanlar hacim vurgusu yaptı
Piyasa uzmanları, Bitcoin'in 95 bin dolar seviyesini kalıcı şekilde aşabilmesi için güçlü işlem hacmine ve yeni alım dalgasına ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
Analistlere göre bu senaryonun gerçekleşmesi halinde kripto para piyasasında yükseliş beklentileri yeniden ivme kazanabilir.