Bitcoin yatırımcıları bu haberi bekliyor: Yeni ralli başlayacak mı?
Bitcoin, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma ihtimalinin güçlenmesiyle 64 bin doların üzerine çıktı. En büyük kripto para 64 bin 270 doları görse de küresel borsalardaki rekor yükselişe sınırlı tepki verdi. Spot Bitcoin ETF'lerine girişlerin zayıf kalması ve Strategy'nin satışı piyasadaki temkinli görünümü korudu. Henüz imzalanmış bir anlaşma açıklanmazken analistler, yükselişin güç kazanması için 64 bin 300 dolar seviyesinin aşılması gerektiğini söylüyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik bir anlaşma ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte 64 bin doların üzerine çıkatı.
En büyük kripto para, 5 Ağustos'ta yüzde 1'in altında sınırlı bir yükselişle 64 bin 270 dolar seviyelerine kadar tırmandı. Son bir haftadır yatay bir seyir izleyen Bitcoin, Ekim 2025'te gördüğü 126 bin doların üzerindeki tarihi zirvesinin ise yaklaşık yüzde 49 gerisinde işlem görüyor.
Piyasanın genelinde karışık bir tablo hâkimken Ether ve XRP değer kaybıyla öne çıktı. Buna karşılık BNB ve Hyperliquid'in HYPE tokenı, büyük kripto varlıklar arasında pozitif ayrışarak dikkat çekti.
Küresel piyasalardaki yükselişe sınırlı tepki
Küresel hisse senedi piyasalarında rekorlar görülmesine ve petrol fiyatlarının gerilemesine rağmen kripto paralarda geniş çaplı bir yükseliş yaşanmadı. S&P 500 ve Dow Jones rekor seviyelerde kapanırken Asya'daki teknoloji hisseleri, yapay zekâ bağlantılı güçlü finansal sonuçların desteğiyle değer kazandı.
Brent petrolün varil fiyatı 78,85 dolara doğru gerilerken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık yüzde 4,603'e düştü. Petrol ve tahvil faizlerindeki gerilemenin Bitcoin'i destekleyebileceği değerlendirilse de kripto para piyasasındaki talep sınırlı kaldı.
Bitcoin ETF'lerine sınırlı para girişi
Farside Investors verilerine göre ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına 4 Ağustos'ta net 19,6 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. Bu giriş, fiyatlara sınırlı destek sağladı ancak 1 Ağustos'ta kaydedilen yaklaşık 265 milyon dolarlık çıkışın oldukça altında kaldı.
Strategy'nin resmî kayıtlarına göre şirket de yaklaşık 105 milyon dolar karşılığında 1.638 Bitcoin sattı. Satışın ardından şirketin elindeki Bitcoin miktarı 842 bin 138'e geriledi.
Hürmüz için geçici anlaşma beklentisi
Axios'un haberine göre ABD, İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını kapsayan geçici bir düzenlemeye yaklaştı. Teklifin, uzatılma seçeneği bulunan 60 günlük bir deniz taşımacılığı düzenlemesini içerebileceği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın çarşamba veya perşembe günü açıklanabileceğini söyledi. Görüşmeleri "çok iyi" olarak nitelendiren Trump'a karşın taraflar arasında bazı temel konulardaki anlaşmazlıkların sürdüğü bildirildi.
Haberin yayımlandığı sırada imzalanmış bir anlaşma açıklanmadı. Bu nedenle piyasada görüşmelerin yeniden sonuçsuz kalabileceğine ilişkin risk devam ediyor.
Gerilimin azalacağı beklentisi petrol fiyatlarına yansırken Bitcoin, 62 bin 200 dolar civarındaki son dip seviyesinden 2 bin doların üzerinde toparlandı. Ancak kripto paradaki yükseliş, hisse senedi ve petrol piyasalarındaki hareketlere kıyasla sınırlı kaldı.
Bitcoin, haziran ayında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına ilişkin önceki açıklamanın ardından 66 bin 800 dolara doğru yükselmişti. Yeni anlaşmanın kesinleşmesi jeopolitik ve enflasyon kaynaklı riskleri azaltabilir ancak kripto para talebinin güçlenmesi kesin değil.
Kritik seviye 64 bin 300 dolar
Teknik görünümde 64 bin 300 dolar, alçalan kanalın üst sınırı olarak öne çıkıyor. Analist Ali Martinez, bu seviyenin üzerindeki bir kapanışın "yukarı yönlü kırılmayı teyit edebileceğini" ve Bitcoin'in 65 bin 500 ile 66 bin 500 dolara doğru hareket edebileceğini belirtti.
Bollinger Bantları'nın (fiyatın oynaklığını ve olası hareket aralığını gösteren teknik analiz göstergesi) orta çizgisi yaklaşık 64 bin 404 dolarda bulunurken üst bant 66 bin 285, alt bant ise 62 bin 524 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu görünüm, Bitcoin'in henüz belirgin bir yön oluşturamadığına işaret ediyor.
Bitcoin'in 62 bin 500-63 bin dolar aralığının üzerinde kalması mevcut fiyat bandını koruyabilir. Günlük kapanışın 66 bin-66 bin 300 doların üzerine çıkması ise alıcıların yeniden güç kazandığına dair daha belirgin bir işaret olarak değerlendiriliyor.
Yatırımcılar, Hürmüz Boğazı'na ilişkin diplomatik gelişmelerin yanı sıra ETF para akışlarını ve Strategy'nin yeni satış yapıp yapmayacağını takip edecek. İşlem hacmi artmadan ve direnç seviyeleri aşılmadan, 62 bin 200 dolardan başlayan hareketin düşüş eğilimi içindeki bir toparlanma olarak kalabileceği belirtiliyor.