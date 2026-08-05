Bitcoin yatırımcıları bu haberi bekliyor: Yeni ralli başlayacak mı?

Bollinger Bantları'nın (fiyatın oynaklığını ve olası hareket aralığını gösteren teknik analiz göstergesi) orta çizgisi yaklaşık 64 bin 404 dolarda bulunurken üst bant 66 bin 285, alt bant ise 62 bin 524 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu görünüm, Bitcoin'in henüz belirgin bir yön oluşturamadığına işaret ediyor.