Bitcoin yatırımcısı dikkat! Yükseliş sürecek ama bir farkla

Analistlere göre kurumsal yatırımcıların piyasadaki payının artması, ETF'lerin yaygınlaşması ve türev piyasalarının derinleşmesi Bitcoin'i daha büyük ve likit bir varlığa dönüştürüyor. Bu nedenle gelecek dönemde getirilerin daha sürdürülebilir ancak geçmiş döngülere kıyasla daha sınırlı kalabileceği öngörülüyor.