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Bitcoin yatırımcısı dikkat! Yükseliş sürecek ama bir farkla

Hafta içinde 61 bin dolara yaklaşan Bitcoin, kayıplarının bir bölümünü geri alarak yeniden 64 bin dolar sınırına dayandı. ABD'de dijital doların 2030 yılı sonuna kadar engellenmesi ve kurumsal yatırımcı ilgisinin artması kripto para piyasasını desteklerken, analistler yeni boğa döngüsünde geçmiş yıllardaki kadar sert yükselişler görülmeyebileceği uyarısında bulundu.

Damla Kaya
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Bitcoin yatırımcısı dikkat! Yükseliş sürecek ama bir farkla - Resim: 1

Bitcoin, hafta içinde 61 bin dolar seviyesine yaklaşan düşüşün ardından toparlanma eğilimini sürdürdü.

Dünyanın en büyük kripto parası, cumartesi günü 64 bin doların üzerinde kalırken piyasalar ABD'deki düzenleyici gelişmelere, kurumsal yatırımcı ilgisine ve yeni yükseliş döngüsüne ilişkin beklentilere odaklandı.

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Bitcoin yatırımcısı dikkat! Yükseliş sürecek ama bir farkla - Resim: 2

Bitcoin, gün içinde 64 bin 489,8 dolara kadar yükselmesinin ardından şu sıralarda 63 bin 937 dolar civarında işlem görüyor.

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Bitcoin yatırımcısı dikkat! Yükseliş sürecek ama bir farkla - Resim: 3

ABD'de dijital dolara 2030'a kadar engel

Kripto para piyasalarının gündeminde ABD'de merkez bankası dijital para birimine yönelik getirilen dört yıllık yasak da yer aldı.

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Bitcoin yatırımcısı dikkat! Yükseliş sürecek ama bir farkla - Resim: 4

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilgili konut yasa tasarısını imzalamaması veya veto etmemesi üzerine düzenleme otomatik olarak yasalaştı. Böylece ABD Merkez Bankası'nın 2030 yılı sonuna kadar dijital dolar çıkarmasının önüne geçildi.

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Bitcoin yatırımcısı dikkat! Yükseliş sürecek ama bir farkla - Resim: 5

Kripto para sektöründe dijital doların, özel şirketlerin ihraç ettiği stabilcoinlere rakip olabileceği değerlendiriliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu riskin en azından 2030'un sonuna kadar ortadan kalktığı belirtiliyor.

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Bitcoin yatırımcısı dikkat! Yükseliş sürecek ama bir farkla - Resim: 6

Trump'ın tasarıyı imzalamaması, yılın ilerleyen dönemlerinde Beyaz Saray'a ulaşması beklenen Dijital Varlık Piyasası Şeffaflık Yasası'nın da siyasi gecikmelerle karşılaşabileceğine yönelik soru işaretlerini artırdı.

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Bitcoin yatırımcısı dikkat! Yükseliş sürecek ama bir farkla - Resim: 7

Bitcoin'de daha sınırlı yükseliş beklentisi

Piyasanın temel göstergelerinde iyileşme görülmesine rağmen bazı analistler, Bitcoin'in bir sonraki yükseliş döngüsüne ilişkin beklentilerin daha ölçülü tutulması gerektiğini belirtiyor.

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Bitcoin yatırımcısı dikkat! Yükseliş sürecek ama bir farkla - Resim: 8

Bitcoin'in 2029 yılına kadar 300 bin ila 500 bin dolar aralığına yükselebileceğine yönelik tahminler gündemdeki yerini korurken tarihsel veriler, her dört yıllık yarılanma döngüsünde getirilerin giderek azaldığını gösteriyor.

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Bitcoin yatırımcısı dikkat! Yükseliş sürecek ama bir farkla - Resim: 9

Bitcoin'in ulaştığı döngü zirvesi, 2017'de bir önceki en yüksek seviyenin yaklaşık 75 katına, 2021'de 3,5 katına ve 2025'te 1,8 katına karşılık geldi.

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Bitcoin yatırımcısı dikkat! Yükseliş sürecek ama bir farkla - Resim: 10

Analistlere göre kurumsal yatırımcıların piyasadaki payının artması, ETF'lerin yaygınlaşması ve türev piyasalarının derinleşmesi Bitcoin'i daha büyük ve likit bir varlığa dönüştürüyor. Bu nedenle gelecek dönemde getirilerin daha sürdürülebilir ancak geçmiş döngülere kıyasla daha sınırlı kalabileceği öngörülüyor.

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Bitcoin yatırımcısı dikkat! Yükseliş sürecek ama bir farkla - Resim: 11

Altcoinlerde karışık seyir

Bitcoin'deki toparlanmayla birlikte büyük kripto paralara yönelik alım ilgisi de arttı.

Ethereum yüzde 1,9 yükselerek 1.821,15 dolara çıkarken XRP yüzde 1,1 artışla 1,1130 dolardan işlem gördü.

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Bitcoin yatırımcısı dikkat! Yükseliş sürecek ama bir farkla - Resim: 12

Solana yüzde 0,4, Cardano ise yüzde 2,5 değer kazandı.

Meme tokenler arasında Dogecoin yüzde 1,7, SHIB/USD ise yüzde 1,2 yükseldi.

BNB/BTC de yüzde 0,7 artışla 579,80 dolara ulaşarak büyük kripto paraların üzerinde performans gösterdi.

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