Bitcoin yatırımcısı dikkat! Yükseliş sürecek ama bir farkla
Hafta içinde 61 bin dolara yaklaşan Bitcoin, kayıplarının bir bölümünü geri alarak yeniden 64 bin dolar sınırına dayandı. ABD'de dijital doların 2030 yılı sonuna kadar engellenmesi ve kurumsal yatırımcı ilgisinin artması kripto para piyasasını desteklerken, analistler yeni boğa döngüsünde geçmiş yıllardaki kadar sert yükselişler görülmeyebileceği uyarısında bulundu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, hafta içinde 61 bin dolar seviyesine yaklaşan düşüşün ardından toparlanma eğilimini sürdürdü.
Dünyanın en büyük kripto parası, cumartesi günü 64 bin doların üzerinde kalırken piyasalar ABD'deki düzenleyici gelişmelere, kurumsal yatırımcı ilgisine ve yeni yükseliş döngüsüne ilişkin beklentilere odaklandı.
Bitcoin, gün içinde 64 bin 489,8 dolara kadar yükselmesinin ardından şu sıralarda 63 bin 937 dolar civarında işlem görüyor.
ABD'de dijital dolara 2030'a kadar engel
Kripto para piyasalarının gündeminde ABD'de merkez bankası dijital para birimine yönelik getirilen dört yıllık yasak da yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ilgili konut yasa tasarısını imzalamaması veya veto etmemesi üzerine düzenleme otomatik olarak yasalaştı. Böylece ABD Merkez Bankası'nın 2030 yılı sonuna kadar dijital dolar çıkarmasının önüne geçildi.
Kripto para sektöründe dijital doların, özel şirketlerin ihraç ettiği stabilcoinlere rakip olabileceği değerlendiriliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu riskin en azından 2030'un sonuna kadar ortadan kalktığı belirtiliyor.
Trump'ın tasarıyı imzalamaması, yılın ilerleyen dönemlerinde Beyaz Saray'a ulaşması beklenen Dijital Varlık Piyasası Şeffaflık Yasası'nın da siyasi gecikmelerle karşılaşabileceğine yönelik soru işaretlerini artırdı.
Bitcoin'de daha sınırlı yükseliş beklentisi
Piyasanın temel göstergelerinde iyileşme görülmesine rağmen bazı analistler, Bitcoin'in bir sonraki yükseliş döngüsüne ilişkin beklentilerin daha ölçülü tutulması gerektiğini belirtiyor.
Bitcoin'in 2029 yılına kadar 300 bin ila 500 bin dolar aralığına yükselebileceğine yönelik tahminler gündemdeki yerini korurken tarihsel veriler, her dört yıllık yarılanma döngüsünde getirilerin giderek azaldığını gösteriyor.
Bitcoin'in ulaştığı döngü zirvesi, 2017'de bir önceki en yüksek seviyenin yaklaşık 75 katına, 2021'de 3,5 katına ve 2025'te 1,8 katına karşılık geldi.
Analistlere göre kurumsal yatırımcıların piyasadaki payının artması, ETF'lerin yaygınlaşması ve türev piyasalarının derinleşmesi Bitcoin'i daha büyük ve likit bir varlığa dönüştürüyor. Bu nedenle gelecek dönemde getirilerin daha sürdürülebilir ancak geçmiş döngülere kıyasla daha sınırlı kalabileceği öngörülüyor.
Altcoinlerde karışık seyir
Bitcoin'deki toparlanmayla birlikte büyük kripto paralara yönelik alım ilgisi de arttı.
Ethereum yüzde 1,9 yükselerek 1.821,15 dolara çıkarken XRP yüzde 1,1 artışla 1,1130 dolardan işlem gördü.
Solana yüzde 0,4, Cardano ise yüzde 2,5 değer kazandı.
Meme tokenler arasında Dogecoin yüzde 1,7, SHIB/USD ise yüzde 1,2 yükseldi.
BNB/BTC de yüzde 0,7 artışla 579,80 dolara ulaşarak büyük kripto paraların üzerinde performans gösterdi.