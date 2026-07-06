Bitcoin yeniden yükselişe geçti! Kritik direnç aşılırsa yeni ralli gelebilir

Hafta içinde ayrıca hizmet sektörü PMI verileri, ADP özel sektör istihdamı ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları da takip edilecek. Haziran ayında tam zamanlı istihdamın 514 bin kişi azalması, iş gücü piyasasında zayıflama sinyali olarak değerlendirildi. Buna rağmen ABD hisse senedi piyasasının toplam değerinin 80 trilyon doları aşarak rekor kırması, risk iştahını destekledi.