Bitcoin yeniden yükselişe geçti! Kritik direnç aşılırsa yeni ralli gelebilir
Bitcoin, geçen haftaki yüzde 6'yı aşan yükselişinin ardından yeniden 63 bin doların üzerine çıkarak piyasada toparlanma sinyali verdi. Ancak kripto para hâlâ önemli hareketli ortalamaların altında seyrederken, analistler kalıcı yükseliş için 64 bin dolar üzerindeki kapanışlara dikkat çekiyor. Fed tutanakları, makroekonomik veriler ve türev piyasalardaki pozisyonlanma Bitcoin'in yeni yönü açısından belirleyici olacak.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, geçen hafta kaydettiği yüzde 6'nın üzerindeki yükselişin ardından yeniden 63 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. En büyük kripto para birimi 63 bin 500 dolar civarında işlem görürken, piyasada alıcıların yeniden güç kazandığı görüldü.
Buna karşın Bitcoin'in hâlâ 50, 100 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalarının altında seyretmesi, toparlanmanın henüz kalıcı bir trend dönüşü olarak teyit edilmediğine işaret ediyor.
İlk direnç 64 bin dolar seviyesinde
Bitcoin'de en yakın direnç yaklaşık 64 bin 4 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde güçlü bir kapanış yapılması halinde fiyatın önce 65 bin 763 dolar civarındaki 50 günlük üssel hareketli ortalamaya yönelmesi beklenebilir.
Yükselişin devam etmesi durumunda 69 bin 469 dolardaki 100 günlük, ardından 75 bin 427 dolardaki 200 günlük üssel hareketli ortalama takip edilecek seviyeler arasında yer alıyor. Teknik göstergelerde de toparlanma sinyalleri öne çıkarken, RSI nötr seviyenin üzerine çıktı, MACD ise pozitif görünüm verdi.
Piyasaların odağı Fed tutanaklarında
Kripto piyasasında yatırımcıların gündeminde bu hafta yoğun makroekonomik veri takvimi yer alıyor. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faiz kararlarına ilişkin görüşmelerini içeren FOMC tutanakları, piyasa açısından kritik başlıkların başında geliyor.
Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh dönemindeki ilk FOMC tutanakları olması nedeniyle yatırımcılar, komite içindeki tartışmaların ne kadar şahinleştiğini yakından izleyecek. Fed'in enerji kaynaklı enflasyon baskılarına rağmen faizleri sabit tutması, piyasada gelecek döneme ilişkin beklentileri daha önemli hale getirdi.
Hafta içinde ayrıca hizmet sektörü PMI verileri, ADP özel sektör istihdamı ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları da takip edilecek. Haziran ayında tam zamanlı istihdamın 514 bin kişi azalması, iş gücü piyasasında zayıflama sinyali olarak değerlendirildi. Buna rağmen ABD hisse senedi piyasasının toplam değerinin 80 trilyon doları aşarak rekor kırması, risk iştahını destekledi.
Türev piyasada temkinli görünüm
Bitcoin'deki toparlanmaya rağmen türev piyasalardaki pozisyonlanma daha ihtiyatlı bir tablo ortaya koyuyor. Borsa verileri, bireysel yatırımcıların uzun pozisyonlara yöneldiğini, büyük hesapların ise daha savunmacı kaldığını gösteriyor.
Bu görünüm, yükselişin ağırlıklı olarak bireysel yatırımcı ilgisiyle desteklendiğine, kurumsal tarafta ise toparlanmanın kalıcılığına ilişkin soru işaretlerinin sürdüğüne işaret ediyor.
Risk iştahı toparlandı
Jeopolitik gerilimlerin ve enflasyon endişelerinin hafiflemesi, kripto piyasasında risk iştahını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Bitcoin, yaklaşık yüzde 7'lik kazançla üst üste beş işlem gününü yükselişle tamamlarken 63 bin doların üzerinde tutunmayı başardı.
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın kalıcı ateşkes ve Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılığın iyileşmesini enflasyon riskinin azalmasına gerekçe göstermesi de piyasalardaki olumlu havayı güçlendirdi.
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi ise bir hafta önceki 17 seviyesinden 29'a yükseldi. Böylece piyasa, “aşırı korku” bölgesinden “korku” bölgesine çıktı.
Teknik açıdan Bitcoin'in 65 bin 766 dolar civarındaki 50 günlük üssel hareketli ortalamaya yaklaştığı görülüyor. Bu seviyenin aşılması halinde 67 bin 292 dolardaki önceki zirve ve psikolojik 70 bin dolar seviyesi gündeme gelebilir. Buna karşılık 60 bin doların altına inilmesi, düzeltmenin derinleşmesine neden olabilir.
Kısa pozisyonlarda sert tasfiye
Bitcoin'deki yükseliş, düşüş yönlü pozisyon alan yatırımcılar üzerinde baskı oluşturdu. Son 24 saatte 54 bin 793 yatırımcıya ait toplam 161,64 milyon dolarlık türev pozisyon tasfiye edildi.
Tasfiyelerin 110,73 milyon dolarlık kısmını kısa pozisyonlar oluşturdu. Bu rakam, toplam tasfiyelerin yaklaşık yüzde 68,5'ine karşılık geldi.
Bitcoin, 57,92 milyon dolarlık tasfiye ile piyasada ilk sırada yer aldı. Kısa pozisyon tasfiyeleri 48,82 milyon dolara ulaşırken, uzun pozisyon tasfiyeleri 9,1 milyon dolarda kaldı. Ethereum'da ise 39,78 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti.
Bitcoin ve Ethereum birlikte toplam tasfiyelerin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturdu. Fiyatlardaki yükselişle birlikte düşüş yönlü işlem açan yatırımcıların pozisyon kapatmak zorunda kalması, piyasada klasik bir kısa pozisyon sıkışması yaşandığına işaret etti.