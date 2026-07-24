Bitcoin'de ayı piyasası bitti mi? Uzmanlar o seviyeyi işaret etti
Bitcoin son haftalarda güçlü bir toparlanma gösterirken kârda bulunan BTC miktarında da dikkat çekici bir artış yaşandı. Uzun vadeli yatırımcıların satış baskısı zayıflasa da piyasa uzmanları, mevcut yükselişin ayı piyasasının sona erdiğini doğrulamak için henüz yeterli olmadığı görüşünde. Geçmiş piyasa döngülerindeki göstergelere dikkat çeken uzmanlar, Bitcoin'de kalıcı bir yön değişiminden söz edebilmek için toparlanmanın güçlenerek daha uzun süre devam etmesi gerektiğini belirtiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, son üç haftada kaydettiği yükselişle kayıplarının bir bölümünü telafi ederken kârda bulunan BTC miktarında da belirgin artış yaşandı. Ancak piyasa uzmanları, geçmiş döngülerde ayı piyasasının sona erdiğini gösteren koşulların henüz oluşmadığına dikkat çekti.
Bitcoin arzının yüzde 57,5'i kâra geçti
On-chain piyasa analisti thechessONCHAIN'in verilerine göre, Bitcoinlerin mevcut değeri ile yatırımcıların alım maliyetini karşılaştıran "Kârdaki Arz" oranı, 22 Temmuz itibarıyla yüzde 57,5'e yükseldi.
Döngünün en düşük seviyesinin kaydedildiği 30 Haziran'da bu oran yüzde 46,2 düzeyindeydi. Böylece yaklaşık üç haftalık dönemde toplam Bitcoin arzının yüzde 10'dan fazlası zarardan kâra geçti. Aynı süreçte Bitcoin fiyatı yaklaşık yüzde 7 değer kazanarak 65 bin 100 dolar civarına çıktı.
Kısa vadeli yatırımcılar başa baş satış yapıyor
Kısa Vadeli Yatırımcı Harcanan Çıktı Kâr Oranı (SOPR), 0,9997 olarak ölçüldü. Göstergenin 1 seviyesine yakın olması, piyasaya yakın dönemde giren yatırımcıların Bitcoinlerini büyük ölçüde alım maliyetlerine yakın fiyatlardan elden çıkardıklarını gösterdi.
Bu tablo, kısa vadeli yatırımcıların henüz belirgin biçimde kâr veya zarar yazarak satış yapmadığına işaret etti.
Geçmiş döngülerde en az yüzde 64 görülmüştü
Uzmanlara göre toparlanmaya rağmen ayı piyasasının sona erdiğini doğrulayacak seviyelere henüz ulaşılmadı. Geçmiş döngülerde piyasanın yön değiştirdiği dönemlerde, Uzun Vadeli Yatırımcı SOPR göstergesinin 30 günlük ortalaması yeniden 1'in üzerine çıkarken kârdaki arz oranı da daha yüksek seviyelere ulaşmıştı.
Kârdaki Bitcoin arzı Nisan 2012'de yüzde 69, Kasım 2015'te yüzde 64, Mayıs 2019'da yüzde 83 ve Nisan 2023'te yüzde 77 seviyesinde bulunuyordu. Böylece önceki ayı piyasalarının sona erdiği dönemlerde bu oranın en az yüzde 64'e çıktığı görüldü. Güncel veri ise yüzde 57,5 seviyesinde kaldı.
Önceki toparlanma kalıcı olamadı
Mevcut piyasa döngüsünde 28 Nisan ile 1 Haziran arasında benzer bir toparlanma yaşandı. Uzun Vadeli Yatırımcı SOPR göstergesi 35 gün boyunca 1 seviyesinin üzerinde kalırken kârdaki arz oranı yüzde 67'ye kadar yükseldi. Ancak daha sonra her iki gösterge de yeniden düşüşe geçti.
Uzun Vadeli Yatırımcı SOPR göstergesinin 30 günlük ortalaması son verilere göre 0,86'ya geriledi. Göstergenin 51 gündür 1 seviyesinin altında bulunması, uzun vadeli yatırımcıların istikrarlı biçimde kârlı satış gerçekleştiremediğini ortaya koydu.
Uzun vadeli yatırımcıların satışları azaldı
Temmuz başında fiyatların toparlanmasıyla birlikte altı aydan uzun süredir elde tutulan Bitcoinler, kripto para borsalarına yapılan girişlerin yüzde 12 ila 16'sını oluşturdu. Bu hareket, uzun vadeli yatırımcıların yükselişi satış fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret etti.
Ancak eski yatırımcıların borsa girişlerindeki payı, bir ay önceki yüzde 5,6 seviyesinden yüzde 0,8'e kadar düştü. Veriler, bu gruptan kaynaklanan satış baskısının büyük ölçüde azaldığını gösterdi.
Potansiyel satış baskısı yeni yatırımcılarda
Piyasada kalan satış baskısının, Bitcoinlerini bir ay ile iki yıl önce alan yatırımcılardan kaynaklandığı değerlendirildi. Bu grubun ortalama maliyetinin 72 bin ile 101 bin dolar arasında değiştiği hesaplandı.
Bitcoin'in mevcut fiyatının söz konusu maliyet aralığının altında kalması, bu yatırımcıların önemli bir bölümünün hâlâ zararda olduğunu gösteriyor. Fiyatın maliyet seviyelerine yaklaşması halinde satış eğiliminin güçlenebileceği belirtiliyor.
Ayı piyasasının bittiğini söylemek için erken
Uzmanlar, daha güçlü bir dönüş sinyali için kârdaki Bitcoin arzının yüzde 60'ların ortasına çıkması ve bu bölgede 35 günden daha uzun süre kalması gerektiğini belirtti.
Bu şartlar oluşmadığı sürece son yükselişin, piyasa döngüsünde dip seviyenin görüldüğünü doğrulamaktan çok devam eden ayı piyasası içindeki geçici bir toparlanma olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.