Bitcoin'de ayı piyasası bitti mi? Uzmanlar o seviyeyi işaret etti

Önceki toparlanma kalıcı olamadı

Mevcut piyasa döngüsünde 28 Nisan ile 1 Haziran arasında benzer bir toparlanma yaşandı. Uzun Vadeli Yatırımcı SOPR göstergesi 35 gün boyunca 1 seviyesinin üzerinde kalırken kârdaki arz oranı yüzde 67'ye kadar yükseldi. Ancak daha sonra her iki gösterge de yeniden düşüşe geçti.