Bitcoin'de bütün hesaplar değişebilir: Gözler Trump'ın kritik toplantısında

Trump kripto sektörünün yöneticileriyle buluşacak

Piyasalardaki temkinli görünümü güçlendiren bir diğer gelişme ise hafta içinde Beyaz Saray'da yapılması planlanan toplantı oldu. Coindesk'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, yönetimin yeni inovasyon komitesinin çarşamba günü düzenleyeceği toplantıya katılması bekleniyor.