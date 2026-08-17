Bitcoin'de bütün hesaplar değişebilir: Gözler Trump'ın kritik toplantısında
Bitcoin, geçen haftaki yüzde 3'lük kaybının ardından haftanın ilk işlem gününde sınırlı yükselse de Hürmüz Boğazı'ndaki ABD-İran gerilimi ve Washington'daki düzenleme belirsizliği nedeniyle dar bir aralıkta kaldı. Spot Bitcoin ETF'lerinden temmuz başından bu yana görülen en yüksek haftalık sermaye çıkışının yaşanması da fiyat üzerindeki baskıyı artırdı. Piyasaların odağında şimdi Donald Trump'ın kripto sektörünün önde gelen yöneticileriyle Beyaz Saray'da yapacağı kritik toplantı bulunuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, geçen haftaki kayıplarının ardından haftanın ilk işlem gününde sınırlı toparlansa da İran savaşıyla artan jeopolitik gerilim ve ABD'deki düzenleme belirsizliği nedeniyle dar bir aralıkta hareket etmeyi sürdürdü.
Dünyanın en büyük kripto para birimi, geçen hafta yaklaşık yüzde 3 değer kaybetmesinin ardından pazartesi günü TSİ 09.27'de yüzde 0,8 yükselerek 63 bin 561,5 dolara çıktı.
Hürmüz gerilimi risk iştahını sınırladı
Bitcoin'deki toparlanmanın sınırlı kalmasında, Hürmüz Boğazı'nda devam eden ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yukarı taşıması etkili oldu. Küresel piyasalarda güçlenen riskten kaçış eğilimi, kripto para gibi spekülatif varlıklara yönelik talebi baskıladı.
Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından süren sermaye çıkışları da fiyat üzerindeki baskıyı artırdı. Böylece Bitcoin, ekim ayında ulaştığı rekor seviyenin yaklaşık yüzde 50 altında işlem görmeye devam etti.
Trump kripto sektörünün yöneticileriyle buluşacak
Piyasalardaki temkinli görünümü güçlendiren bir diğer gelişme ise hafta içinde Beyaz Saray'da yapılması planlanan toplantı oldu. Coindesk'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, yönetimin yeni inovasyon komitesinin çarşamba günü düzenleyeceği toplantıya katılması bekleniyor.
Kripto şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile tahmin piyasası temsilcilerinin yer alacağı buluşmaya, geleneksel finans ve yapay zekâ sektörlerinden isimlerin de katılması öngörülüyor.
Beyaz Saray'daki görüşme, inovasyon komitesini denetleyen ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonunun (CFTC) perşembe günü gerçekleştireceği toplantı öncesinde yapılacak.
CFTC'nin burada kripto para piyasasına yönelik yeni düzenlemeleri ele alması beklenirken uzun süredir geciken Clarity Act konusunda yasa koyucular arasındaki görüş ayrılıkları devam ediyor.
Bitcoin ETF'lerinden 390 milyon dolar çıktı
Düzenleme cephesindeki belirsizliğe fon piyasasındaki olumsuz görünüm de eklendi. Veri derleyicisi SoSoValue'nun verilerine göre spot Bitcoin ETF'lerinden geçen hafta yaklaşık 390 milyon dolarlık sermaye çıkışı yaşandı.
Temmuz ayının başından bu yana görülen en yüksek haftalık çıkış, Bitcoin'in aynı dönemde yaklaşık yüzde 3 değer kaybetmesiyle örtüştü. Kripto para piyasası böylece olumlu çip üreticisi bilançolarının desteğiyle yükselen teknoloji ve yapay zekâ hisselerinin gerisinde kaldı.
Altcoinlerde sınırlı toparlanma
Bitcoin'in haftalık kayıplarının bir bölümünü geri alması, pazartesi günü altcoinlere de olumlu yansıdı. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi Ether, geçen haftaki yüzde 1,8'lik düşüşün ardından yüzde 1,2 artarak 1.903 dolara yükseldi.
XRP, BNB, Solana ve Cardano da sınırlı değer kazanırken memecoinlerden Dogecoin yüzde 0,9, $TRUMP ise yüzde 1 yükseldi.