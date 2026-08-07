Bitcoin'de büyük hareket yaklaşıyor: Bu iki seviyeye dikkat

Lider kripto para birimi bir süredir 60 bin ile 67 bin dolar arasında gidip geliyor. Bitcoin 60 bin dolara yaklaştığında alımlar artıyor, 66-67 bin dolar seviyesine çıktığında ise satışlar güçleniyor. Bu nedenle fiyat belirli bir aralığa sıkışıyor.