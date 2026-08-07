Bitcoin'de büyük hareket yaklaşıyor: Bu iki seviyeye dikkat
Bitcoin haftalardır 60 bin ile 67 bin dolar arasında sıkışırken yatırımcılar güçlü hareketin hangi yönde başlayacağını merak ediyor. Kısa süreli yükseliş ve düşüşlerin sık sık tersine dönmesi, aceleyle işlem yapanların zarar riskini artırıyor. Uzmanlara göre 67 bin doların kalıcı biçimde aşılması hâlinde 72 bin dolarlık yeni hedef gündeme gelebilir. Ancak 60 bin dolar desteğinin kaybedilmesi satışları hızlandırabilir.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, kripto para piyasasında satışların arttığı cuma günü 64 bin doların üzerinde kalmayı başardı. Ancak son haftalardaki fiyat hareketleri, yatırımcıların beklediği güçlü yükselişin ya da sert düşüşün henüz başlamadığını gösteriyor.
Lider kripto para birimi bir süredir 60 bin ile 67 bin dolar arasında gidip geliyor. Bitcoin 60 bin dolara yaklaştığında alımlar artıyor, 66-67 bin dolar seviyesine çıktığında ise satışlar güçleniyor. Bu nedenle fiyat belirli bir aralığa sıkışıyor.
Yatırımcıların en büyük riski: Acele etmek
Bitcoin'ın kısa süreli yükselişleri, yeni bir rekor yolculuğunun başladığı izlenimini verebiliyor. Ancak fiyatın hemen geri çekilmesi, yükseliş beklentisiyle alım yapan yatırımcıları zarara uğratabiliyor.
Benzer bir durum düşüşlerde de yaşanıyor. Bitcoin 60 bin dolara yaklaştığında daha sert bir gerileme bekleyenler satış yapıyor ancak fiyat kısa süre sonra yeniden toparlanabiliyor.
Fiyatın sürekli yön değiştirdiği bu dönemlerde sık sık alım satım yapmak, yatırımcıların kayıplarını büyütebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, net bir yön oluşmadan yapılan aceleci işlemlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
Bitcoin ne zaman yükselişe geçebilir?
Bitcoin'ın 67 bin doların üzerine çıkması, yükseliş açısından önemli bir gelişme olacak. Ancak bu seviyenin kısa süreli aşılması tek başına yeterli görülmüyor.
Gerçek bir yükselişten söz edilebilmesi için Bitcoin'ın birkaç gün boyunca 67 bin doların üzerinde kalması ve alım satım miktarının artması gerekiyor. Büyük yatırımcıların piyasaya daha güçlü biçimde dönmesi de yükselişi destekleyebilir.
Bu koşulların gerçekleşmesi halinde analist Van de Poppe'ye göre Bitcoin'ın önündeki bir sonraki hedef 72 bin dolar olabilir.
60 bin doların altına düşerse ne olur?
Bitcoin'ın 60 bin doların altına inmesi ise piyasadaki görünümü tersine çevirebilir. Bu seviyede alıcıların devreye girmemesi, satışların hızlanmasına ve daha büyük bir düşüş yaşanmasına yol açabilir.
Ancak kısa süreli gerilemeler de yanıltıcı olabilir. Düşüşün güçlendiğinin anlaşılması için Bitcoin'ın bir süre 60 bin doların altında kalması ve yeniden bu seviyenin üzerine çıkmakta zorlanması gerekiyor.
Kritik aralık 60-67 bin dolar
Bitcoin'ın yönünü belirleyecek iki önemli seviye şimdilik 60 bin ve 67 bin dolar olarak öne çıkıyor. Fiyat bu aralıkta kaldığı sürece kısa süreli yükseliş ve düşüşlerin yatırımcıları yanıltabileceği belirtiliyor.
Bitcoin 67 bin doları kalıcı biçimde aşarsa 72 bin dolar hedefi gündeme gelebilir. 60 bin dolar desteğinin kaybedilmesi halinde ise daha sert bir düşüş ihtimali güçlenebilir.