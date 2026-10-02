Bitcoin'de dikkat çeken hareket: Yükseliş üçüncü haftaya taşındı
Bitcoin, ekim ayına güçlü bir başlangıç yaparak 86 bin doların üzerine çıktı ve yükselişini üçüncü haftaya taşıdı. ETF'lere yönelik kurumsal girişlerin desteklediği kripto para, eylül sonunda tamamlanan üç aylık dönemde yaklaşık yüzde 40 değer kazandı.
Bitcoin, yatırımcıların ekim ayına girerken riskli varlıklara yeniden yönelmesiyle 86 bin doların üzerine çıktı.
Gün içinde yüzde 2,66'ya kadar yükselen kripto para, kazançlarının bir bölümünü geri vererek TSİ 12.30 itibarıyla yaklaşık 86 bin 200 dolardan işlem gördü.
Kurumsal talep güç kazandı
Bu hafta yaklaşık yüzde 2 değer kazanan Bitcoin'e, borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik güçlü kurumsal girişler destek verdi. Son hareketle birlikte yükseliş üst üste üçüncü haftaya taşındı.
Bitcoin ayrıca eylül sonunda tamamlanan üç aylık dönemde yaklaşık yüzde 40 değer kazanarak 2024'ün sonundan bu yana en güçlü çeyreklik performansını sergiledi.
Rekor seviyeden yüzde 50'den fazla gerilemişti
Son görünüm, geçen yıl yaşanan sert satışların ardından piyasada dip seviyenin oluşmuş olabileceği yönündeki beklentileri de güçlendirdi.
Bitcoin, Ekim 2025'te 126 bin doların üzerinde rekor kırmasının ardından düşüşe geçmiş ve 2026'nın büyük bölümünü kayıpla geçirmişti. Yıl içinde fiyat, zirve seviyesinin yüzde 50'den fazla altına kadar gerilemişti.
Buna karşılık ABD Senatosu'nun beklenen kripto düzenlemesini ilerletememesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ortasında faiz artırması, son dönemdeki alımların önüne geçmedi.
"Düşüşlerin alım fırsatı olduğu görüşü hakim"
Apollo Crypto Araştırma Başkanı Pratik Kala da Bitcoin'in olumsuz gelişmelere rağmen gösterdiği performansa dikkat çekerek, "Dünya genelindeki yatırımcılar bu göreceli gücü gözlemledi. İki ay önceki rekor düşük duyarlılıkla birleştiğinde, düşüşlerin alım fırsatı olduğu görüşü hakim" dedi.