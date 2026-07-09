Bitcoin'de dipten dönüş sinyali! Temmuz rallisi gelir mi?
Bitcoin, haziranı 21 ayın en düşük seviyesine yakın tamamlamasının ardından temmuzda toparlanma sinyali veriyor. Satış baskısının hafiflemesiyle 62 bin doların üzerinde dengelenmeye çalışan Bitcoin'de ETF çıkışlarının azalması, kurumsal sermaye akışlarının yeniden pozitife dönmesi ve tarihsel temmuz performansı dikkat çekiyor. Analistler, 57 bin 800-58 bin dolar bandını kritik destek olarak izlerken, Fed toplantısı öncesi makroekonomik oynaklığın sürebileceğini belirtiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, haziran ayını 57.800 dolar civarında, 21 ayın en düşük seviyesine yakın tamamlamasının ardından kısa vadeli toparlanma arayışına girdi. Kripto para piyasasında satış baskısının hafiflemesiyle Bitcoin, 62.000-62.800 dolar aralığında dengelenmeye çalışıyor.
ETF çıkışları, sübvansiyonlar ve değişen makroekonomik koşulların yarattığı baskının azalması, piyasada sınırlı da olsa toparlanma beklentilerini güçlendirdi.
Kritik destek seviyesi izleniyor
Bitcoin'de 57.800-58.000 dolar bölgesi, ana destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Analistlere göre 56.200 doların altına inilmesi halinde, fiyatlarda daha sert bir geri çekilme riski gündeme gelebilir.
Böyle bir senaryoda Bitcoin'in 50.000-53.000 dolar aralığında bulunan güçlü kurumsal talep bölgesine doğru hareket edebileceği değerlendiriliyor.
Temmuz verileri toparlanmaya işaret ediyor
Tarihsel veriler, Bitcoin için temmuz aylarının genellikle pozitif geçtiğini gösteriyor. Son 10 yılda Bitcoin, daha geniş düşüş veya yatay seyir dönemlerinde dahi temmuz ayında sık sık toparlanma hareketleri kaydetti.
Bu eğilime örnek olarak Bitcoin'in Temmuz 2018'de yüzde 20, Temmuz 2022'de ise yüzde 17 değer kazanması gösteriliyor. Bu nedenle yatırımcılar, temmuz ayında benzer bir toparlanma ihtimalini yakından izliyor.
Makroekonomik görünüm piyasayı destekliyor
ABD'de son dönemde açıklanan zayıf iş gücü verileri ve istihdam artışındaki yavaşlama, tahvil getirilerini aşağı çekerken dolar üzerindeki baskıyı artırdı. Likidite koşullarındaki gevşeme, Bitcoin gibi riskli ve spekülatif varlıklara sınırlı destek sağlıyor.
Buna karşın Fed'in 28-29 Temmuz'da gerçekleştireceği toplantı öncesinde piyasalarda temkinli görünüm korunuyor. Yatırımcılar, agresif bir faiz indirimi yerine faizlerin sabit bırakılmasını fiyatlıyor. Bu da temmuz sonuna doğru makroekonomik kaynaklı oynaklığın yüksek kalabileceğine işaret ediyor.
ETF çıkışlarında baskı hafifledi
Haziran ayında zorlanan Bitcoin piyasasında kurumsal sermaye akışları yeniden net pozitife döndü. ABD spot Bitcoin ETF'lerinde haziranda yaklaşık 4,5 milyar dolarlık kümülatif net çıkış kaydedilmişti.
ETF yaratım ve itfa süreçlerinde görülen dengelenme, haziran sonunda fiyatları aşağı çeken güçlü spot arz baskısının büyük ölçüde azalmasını sağladı.
Bitcoin talebi nötr seviyeye yaklaştı
Piyasa verilerine göre Bitcoin'e yönelik toplam talep, spot piyasa hareketliliği ve sürekli vadeli işlemlerdeki açık pozisyonlar birlikte değerlendirildiğinde yeniden nötr seviyeye yaklaştı.
Haziran başında 30 günlük talepte yaklaşık 650.000 BTC'lik sert daralma görülmüştü. Bu daralmanın dip seviyeyi geride bıraktığı belirtilirken, toparlanmada yavaş kurumsal spot birikimi ve vadeli işlemlerdeki sınırlı pozitif pozisyonlanma etkili oldu.