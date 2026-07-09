Bitcoin'de dipten dönüş sinyali! Temmuz rallisi gelir mi?

Buna karşın Fed'in 28-29 Temmuz'da gerçekleştireceği toplantı öncesinde piyasalarda temkinli görünüm korunuyor. Yatırımcılar, agresif bir faiz indirimi yerine faizlerin sabit bırakılmasını fiyatlıyor. Bu da temmuz sonuna doğru makroekonomik kaynaklı oynaklığın yüksek kalabileceğine işaret ediyor.