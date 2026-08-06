Bitcoin'de ibre yukarı döndü! Kritik eşiği zorluyor
Bitcoin, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentiler ve spot ETF'lere hızlanan para girişleriyle yeniden yükselişe geçti. Lider kripto para 65 bin dolar sınırına dayanırken kripto piyasasının genelinde karışık bir görünüm hâkim oldu. Jeopolitik risklerin azalması Bitcoin'e destek verse de yılın başından bu yana yaşanan kayıplar ve yatırımcıların temkinli tutumu sürüyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine ilişkin beklentilerin küresel piyasalarda risk iştahını artırması ve spot borsa yatırım fonlarına (ETF) para girişlerinin hızlanmasıyla yükseldi.
Lider kripto para birimi, 6 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 11.10 itibarıyla 64 bin 781,6 dolardan işlem gördü. Bitcoin böylece yeniden 65 bin dolar seviyesine yaklaşırken kripto para piyasasının genelinde karışık bir seyir izlendi.
Altcoinlerde karışık görünüm
Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum yüzde 2,2 yükselerek 1.912,90 dolara çıktı. XRP ise yüzde 1,5 kayıpla 1,0506 dolara geriledi.
Solana yatay seyrederken Cardano yüzde 2,8 ve BNB yüzde 0,8 değer kaybetti. Memecoinler arasında Dogecoin fiyatında önemli bir değişim görülmezken $TRUMP yüzde 0,9 düştü.
Hürmüz beklentisi risk iştahını destekledi
İran'ın Umman ile yürütülen görüşmelerde anlaşmaya yakın olunduğu yönünde mesaj vermesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılabileceği beklentisini güçlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin iyi ilerlediğini belirtirken Tahran yönetimi, Washington ile doğrudan müzakere yapıldığı iddialarını büyük ölçüde reddetti.
Anlaşma ihtimali petrol fiyatlarını aşağı çekerken bölgeden ham petrol akışının normale dönebileceği ve enerji kaynaklı enflasyon riskinin hafifleyebileceği öngörüldü. Petrol sevkiyatlarının kripto varlıklar üzerinde doğrudan etkisi sınırlı olsa da küresel piyasalardaki risk algısını değiştirmesi, Bitcoin gibi spekülatif varlıklara yönelik talebi destekledi.
Bitcoin rekor seviyenin yüzde 50 altında
Bitcoin, ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a karşı başlattığı savaşın ardından yön bulmakta zorlandı. Bu süreçte çoğunlukla 60 bin dolar çevresindeki dar fiyat aralığında hareket eden kripto para, ekim ayında kaydettiği rekor seviyenin yaklaşık yüzde 50 altında kalmayı sürdürdü.
Yılın başlarında yaşanan sert kayıplar ve yatırımcıların yapay zekâ hisselerine yönelmesi de kripto piyasasına ilişkin temkinli görünümün devam etmesine neden oldu.
Spot Bitcoin ETF'lerine 626 milyon dolarlık giriş
Bitcoin fiyatının uzun süredir sınırlı bir aralıkta seyretmesine ve Strategy'nin yeni satışlar yapabileceği yönündeki endişelere rağmen spot Bitcoin ETF'lerine sermaye girişleri ağustosun ilk günlerinde hızlandı.
SoSoValue verilerine göre fonlara ay başından bu yana 626 milyon dolar girdi. Temmuz ayında kaydedilen giriş 172,4 milyon dolar seviyesindeydi.
Ancak mayıs ve haziran aylarında Bitcoin ETF'lerinden toplamda yaklaşık 7 milyar dolar çıkması, ağustos ayındaki eğilimin kalıcı olup olmayacağına ilişkin soru işaretlerinin sürmesine yol açtı.
Kripto şirketlerinin bilançoları beklentileri karşılamadı
Piyasanın genelindeki zayıf görünümde kripto şirketlerinin finansal sonuçları da etkili oldu. Strategy ve Coinbase'in geçen hafta açıkladığı bilançolar beklentileri karşılamazken Circle hisseleri, ikinci çeyrek gelirlerinin tahminlerin altında kalmasının ardından gece işlemlerinde geriledi.