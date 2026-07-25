Bitcoin'de kazançlar silindi: Yeni düşüş dalgası mı geliyor?
Bitcoin, hafta başındaki kazanımlarını koruyamayarak yeniden satış baskısı altına girdi. İran'daki çatışmaların şiddetlenmesi ve petrol fiyatlarının 100 dolar sınırına yaklaşması, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu. Güne 63 bin 991 dolar seviyesinde başlayan Bitcoin'in yükseliş denemeleri kalıcı olamazken kripto para piyasasındaki oynaklık da arttı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, hafta içinde kaydettiği yükselişi koruyamayarak cuma günü yeniden satış baskısıyla karşılaştı. İran'daki çatışmaların şiddetlenmesi ve petrol fiyatlarının yükselmesi, kripto para piyasalarında risk iştahını zayıflattı.
Cuma günü yatay seyreden Bitcoin, Cumartesi ilk saatlerde yüzde 0,25 düşüşle 63 bin 991 dolar seviyesinde işlem gördü. Ethereum ve XRP'deki kayıplar ise yüzde 1'in altında kaldı. Günün ilerleyen bölümünde satışların hızlanmasıyla kripto varlıklardaki düşüş derinleşti.
Bitcoin 63 bin dolara geriledi
Bitcoin ve önde gelen diğer kripto para birimlerindeki kayıplar yüzde 1-2 seviyesine ulaştı. Bitcoin 63 bin dolara kadar inerken Ethereum, önceki güne göre yüzde 1,83 değer kaybetti.
Satışların güçlenmesi, hafta başında elde edilen kazanımların önemli bölümünün silinmesine yol açtı. Bu durum, kripto para piyasasının haftayı belirgin bir düşüşle tamamlayabileceği endişesini artırdı.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş baskıyı artırdı
İran ile ABD arasındaki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı çevresinde yükselen gerilim, gösterge petrol fiyatlarını 100 dolar sınırına yaklaştırdı.
Brent petrolün varil fiyatı 96 doların üzerine çıkarak mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Artan enerji maliyetlerinin, yatırımcıların yüksek riskli ve oynak varlıklara ayırdığı kaynağı azaltarak kripto para piyasasındaki satışları hızlandırdığı değerlendiriliyor.
Toparlanma girişimleri kalıcı olamadı
Bitcoin, son haftalarda gerçekleştirdiği yükseliş denemelerinde kalıcılık sağlayamadı. Her toparlanmanın ardından yeni satışlarla karşılaşan kripto para, tarihi zirvesinin yaklaşık yüzde 50 altında işlem görüyor.
Geçen yılın ekim ayından bu yana yeni bir rekor kıramayan Bitcoin, bu süreçte zaman zaman yükselse de 100 bin doların üzerinde kalıcı olamadı. Fiyatın uzun süredir baskı altında bulunması, yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.
Hafta sonunda 60 bin dolar ihtimali
Kripto para piyasasındaki yüksek oynaklığın sürmesi bekleniyor. Orta Doğu'dan gelecek haberlerin yanı sıra petrol ve hisse senedi piyasalarındaki hareketlerin de Bitcoin'in yönü üzerinde etkili olacağı belirtiliyor.
Bitcoin'in güçlü bir destek noktası bulamaması ve mevcut düşüş eğiliminin devam etmesi hâlinde fiyatın hafta sonunda 60 bin dolar seviyesine kadar gerileyebileceği öngörülüyor.