Bitcoin'de kritik eşik aşıldı: Gözler ABD'deki kripto düzenlemesinde

Kripto para piyasalarında yükseliş eğilimi sürerken Bitcoin, yatırımcılar açısından kritik psikolojik eşiklerden biri olarak görülen 80 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. ABD'de dijital varlıklara yönelik düzenleme çalışmalarının yeniden hız kazanması ve risk iştahındaki toparlanma piyasayı desteklerken, gözler Senato'daki CLARITY Act yasa tasarısına çevrildi. Bitcoin 80 bin 904 dolara yükselirken, altcoinlerde daha sınırlı hareketler görüldü.

Damla Kaya
Kripto para piyasalarında yükseliş eğilimi sürerken Bitcoin, yatırımcılar açısından önemli psikolojik seviyelerden biri olarak görülen 80 bin doların üzerine çıktı.

Risk iştahındaki artış ve ABD'de dijital varlıklara yönelik düzenleme çalışmalarının yeniden gündeme gelmesi piyasadaki yükselişi destekledi.

Bitcoin, TSİ 15.30 itibarıyla yüzde 0,55 değer kazanarak 80,904 dolardan işlem gördü.

Altcoinlerde sınırlı hareket

Bitcoin'deki yükselişe rağmen altcoin piyasasında daha sınırlı fiyat hareketleri görüldü. Ethereum yüzde 0,58 artışla 2 bin 328,08 dolara yükselirken, XRP yüzde 0,23 değer kaybederek 1,4205 dolara geriledi.

Solana yüzde 0,30, Cardano ise yüzde 1,59 düşüş kaydetti. Meme coin tarafında Dogecoin yüzde 1,51, $TRUMP ise yüzde 1,04 geriledi.

CLARITY Act piyasaları destekledi

kripto para piyasalarında son dönemde öne çıkan gelişmelerden biri, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nin CLARITY Act yasa tasarısına ilişkin değerlendirme tarihini duyurması oldu.

Uzun süredir sektör temsilcilerinin destek verdiği tasarının, dijital varlık piyasasında kurumsal yatırımcılar için daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçladığı ifade edildi.

Piyasalarda, söz konusu düzenleme sürecinin geleneksel finans sistemi ile kripto sektörünün entegrasyonunu hızlandırabileceği yönünde beklentiler güç kazandı.

Trump Media zarar açıkladı

Kurumsal şirketlerin kripto varlık yatırımları da finansal sonuçlar üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Trump Media & Technology Group, ilk çeyrekte zararının 406 milyon dolara yükseldiğini duyurdu.

Şirket, zarardaki artışın Bitcoin ve diğer kripto varlıklardaki değer kayıplarından kaynaklandığını açıkladı.

Buna rağmen piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam eden CLARITY Act tasarısının, geleneksel bankacılık sektörü ile kripto piyasaları arasındaki uzun süredir devam eden gerilimleri azaltabileceği değerlendiriliyor.

