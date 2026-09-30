Bitcoin'de kritik eşik yaklaşıyor: Bu seviye aşılırsa tablo değişebilir
Bitcoin'de gözler 85 bin dolar sınırına çevrildi. 83 bin-84 bin 500 dolar bandında seyreden kripto para biriminde bu eşiğin aşılması, yeni bir yükseliş hareketinin önünü açabilir. Spot Bitcoin ETF'lerine toplam giriş 57 milyar doları aşarken, değerleme göstergeleri de piyasanın geçmişteki aşırı yükseliş dönemlerinden henüz uzak olduğuna işaret ediyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, son aylarda gördüğü en yüksek seviyelere yakın seyrini korurken, yatırımcıların odağı 85 bin dolar sınırına çevrildi.
83 bin-84 bin 500 dolar aralığında hareket eden kripto para biriminde, yılın son dönemine girilirken piyasa görünümü temkinli iyimserliğe işaret ediyor.
Fiyat hareketlerinde kısa vadede 80 bin dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak izleniyor. Bitcoin'in bu seviyenin üzerinde tutunması, mevcut toparlanma eğiliminin korunması açısından önem taşıyor.
85 bin dolar aşılırsa ne olabilir?
Yukarı yönlü hareketin devamında ise 84 bin 500-85 bin dolar aralığı kritik direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kalıcı şekilde aşılması halinde daha yüksek direnç noktalarının gündeme gelebileceği ve Bitcoin'in önceki tarihi zirvelerine doğru hareket alanı bulabileceği değerlendiriliyor.
Piyasadaki görünümü destekleyen unsurlardan biri de ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine yönelik talep. Son haftalardaki sermaye girişleri yaklaşık bir yılın en yüksek seviyeleri arasında yer alırken, bu ürünlerin kullanıma sunulmasından bu yana toplam giriş 57 milyar doları geçti.
Küresel para arzı destekliyor, riskler masada
Küresel merkez bankalarının para arzındaki (M2) büyüme de Bitcoin'e yönelik beklentileri destekleyen başlıklar arasında gösteriliyor. Buna karşılık enflasyonun yeniden hızlanabileceğine ilişkin endişeler ile devam eden jeopolitik gerilimler, Bitcoin dahil riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabilecek unsurlar olarak takip ediliyor.
Değerleme göstergeleri ise piyasanın henüz geçmiş döngülerde görülen aşırı iyimserlik seviyelerine ulaşmadığına işaret ediyor.
Bitcoin'in değerlemesini ölçen göstergeler de piyasanın henüz geçmişteki aşırı yükseliş dönemlerinde görülen seviyelere ulaşmadığına işaret ediyor. Bu görünüm, fiyatın yükseliş için hâlâ alanı olabileceği şeklinde değerlendiriliyor.
Uzun vadeli yatırımcıların ("HODLer") Bitcoin'lerini ellerinde tutmaya devam etmesi de piyasadaki satış baskısını sınırlayan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.
Ekim ayı yakından izlenecek
Yılın son çeyreğine girilmesiyle birlikte mevsimsel eğilimler de yeniden gündemde. Bitcoin, geçmiş dönemlerde özellikle ekim ayında olumlu performans gösterirken, bu süreçte bireysel ve kurumsal yatırımcıların piyasaya katılımında da artış görüldü.
Bu nedenle fiyatın 85 bin dolar sınırındaki hareketi, yılın geri kalanındaki görünüm açısından yakından takip edilecek.