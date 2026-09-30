Bitcoin'de kritik eşik yaklaşıyor: Bu seviye aşılırsa tablo değişebilir

85 bin dolar aşılırsa ne olabilir?

Yukarı yönlü hareketin devamında ise 84 bin 500-85 bin dolar aralığı kritik direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kalıcı şekilde aşılması halinde daha yüksek direnç noktalarının gündeme gelebileceği ve Bitcoin'in önceki tarihi zirvelerine doğru hareket alanı bulabileceği değerlendiriliyor.