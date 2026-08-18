Bitcoin'de kritik gösterge 19 ayın zirvesinde: Yükseliş mi, sert düşüş mü?
Bitcoin'de yükseliş beklentisiyle açılan kaldıraçlı işlemler yoğunlaşırken fonlama oranı yaklaşık 19 ayın zirvesine çıktı. Açık işlemlerin 22,79 milyar dolarla iki ayın en yüksek seviyesine ulaşması iyimserliği güçlendirse de olası bir düşüşte toplu satış riskini büyütüyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin fiyatı son yedi haftadır belirgin bir yön bulamazken yükseliş beklentisiyle açılan kaldıraçlı işlemler hızla arttı. Bitcoin'in yükseleceğini düşünen yatırımcıların ödediği maliyeti gösteren fonlama oranı, yaklaşık 19 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Verilere göre fonlama oranı 14 Ağustos'ta 0,0228'e ulaştı. Gösterge en son 20 Ocak 2025'te 0,02775 seviyesini görmüştü. Böylece fonlama maliyetinde 18 ay 29 günlük, diğer bir ifadeyle 575 günlük zirve kaydedildi.
Yükseliş bekleyen yatırımcıların maliyeti arttı
Fonlama oranı, yatırımcıların Bitcoin almadan fiyatın yükselişine veya düşüşüne yönelik işlem yaptığı piyasalarda dengeyi sağlayan düzenli ödemeyi ifade ediyor.
Oranın pozitif olması, yükseliş bekleyen yatırımcıların sayısının daha fazla olduğunu ve bu kişilerin düşüş yönünde işlem yapanlara ödeme yaptığını gösteriyor. Oranın yükselmesi ise piyasanın tek bir yönde yoğunlaştığı ve uzun pozisyon taşımanın daha pahalı hâle geldiği anlamına geliyor.
Bitcoin fonlama oranının 26 Mayıs 2026'dan bu yana çoğunlukla pozitif seyretmesi, yatırımcıların önemli bölümünün fiyat artışı beklediğini ortaya koyuyor.
Kaldıraçlı işlemler 22,79 milyar dolara ulaştı
Piyasadaki açık türev pozisyonların son yedi günlük ortalaması da 22,79 milyar dolara çıkarak iki ayın en yüksek seviyesini gördü.
Açık işlemlerin artması ve fonlama oranının pozitif kalması, piyasada yükseliş beklentisinin güçlendiğini gösteriyor. Ancak çok sayıda yatırımcının aynı yönde pozisyon alması, Bitcoin fiyatının düşmesi hâlinde toplu ve zorunlu satış riskini artırıyor.
Benzer tabloyu sert düşüş izlemişti
Fonlama oranı ile açık işlem miktarının daha önce birlikte benzer seviyelere çıktığı dönemin ardından Bitcoin'da sert bir gerileme yaşanmıştı.
Ocak 2025'te yaklaşık 102 bin 198 dolardan işlem gören Bitcoin, takip eden haftalarda yüzde 25,37 değer kaybederek 8 Nisan'da 76 bin 276 dolara kadar düşmüştü.
Bitcoin'de hangi seviyeler izlenecek?
Uzmanlara göre Bitcoin'ın 62 bin 300 doların üzerinde kalması ve 67 bin 200 dolar eşiğinin üzerinde düzenli kapanışlar yapması hâlinde fiyat 76 bin dolara doğru yükselebilir.
Bitcoin'in 62 bin 300 dolarlık desteğin altına inmesi durumunda ise düşüşün 53 bin dolara kadar devam edebileceği öngörülüyor.