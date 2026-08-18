Bitcoin'de kritik gösterge 19 ayın zirvesinde: Yükseliş mi, sert düşüş mü?

Oranın pozitif olması, yükseliş bekleyen yatırımcıların sayısının daha fazla olduğunu ve bu kişilerin düşüş yönünde işlem yapanlara ödeme yaptığını gösteriyor. Oranın yükselmesi ise piyasanın tek bir yönde yoğunlaştığı ve uzun pozisyon taşımanın daha pahalı hâle geldiği anlamına geliyor.