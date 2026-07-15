Bitcoin'de kritik saatler: Bu seviye aşılırsa hareket hızlanabilir
Bitcoin, dar bir fiyat aralığında yön aramayı sürdürürken piyasada sert bir hareket beklentisi güçleniyor. Kısa vadeli göstergeler alıcıların yeniden devreye girmeye çalıştığını gösterse de teknik görünüm ve zincir üstü veriler henüz net bir yön sunmuyor. Analizlerde 65 bin 600 dolar bölgesinin aşılması yükselişi hızlandırabilirken, olası bir kırılma Bitcoin'i yeniden önemli destek seviyelerine taşıyabilir.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin (BTC), dar bir fiyat aralığında işlem görmeye devam ediyor. Kısa vadeli göstergeler alıcıların yeniden güç kazanmaya çalıştığını gösterse de piyasa yapısı, momentum verileri ve zincir üstü göstergeler henüz net bir yön sinyali vermiyor.
64 bin 600 dolar civarında seyreden Bitcoin, yukarıdaki direnç bölgeleri ile aşağıdaki önemli destek seviyeleri arasında sıkışmış durumda.
Piyasada, yükselişin 60 bin doların üst bölgelerine doğru devam edip etmeyeceği ya da güçlü bir trend başlamadan önce psikolojik 60 bin dolar desteğinin yeniden test edilip edilmeyeceği izleniyor.
65 bin 600 dolar seviyesi öne çıkıyor
Bitcoin için kısa vadede en kritik fiyat bölgelerinden biri 65 bin 600 dolar olarak gösteriliyor.
Kripto paranın 63 bin 700 dolar civarındaki haftalık açılış seviyesini koruyamaması hâlinde daha düşük bir tepe oluşturarak yeniden 60 bin dolara yönelebileceği değerlendiriliyor.
Buna karşılık 64 bin 800 doların üzerinde biriken likidite, olası bir geri çekilme öncesinde fiyatın 65 bin 600 dolara kadar yükselme ihtimalini güçlendiriyor. Bitcoin'in 64 bin 700 dolar civarındaki direnci birkaç kez test etmesi de bu bölgenin önemini artırıyor.
Fiyatın kısa süreliğine direnç seviyesinin üzerine çıkarak zarar durdur emirlerini tetiklemesi ve ardından yön değiştirmesi de olası senaryolar arasında bulunuyor. Bu nedenle 65 bin 600 dolar çevresindeki fiyat hareketlerinin yakından takip edilmesi bekleniyor.
Zincir üstü verilerde dip sinyali
Zincir üstü veriler, Bitcoin piyasasının genel yapısında kademeli bir iyileşme yaşanabileceğine işaret ediyor. Mevcut süreç, kısa vadeli yatırımcıların üstlendiği zararların düşük fiyatlardan alım yapabilen uzun vadeli yatırımcılara geçtiği bir "acının el değiştirmesi" dönemi olarak değerlendiriliyor.
Bitcoin, 2025 yılının sonlarında yaklaşık 120 bin dolara kadar yükseldikten sonra 2026'da 60 bin dolar seviyelerine geriledi.
Buna rağmen kısa vadeli yatırımcıların kârlılık göstergelerinin her düşüşte daha az negatif hâle gelmesi, satış baskısının daha güçlü piyasa katılımcıları tarafından karşılandığını gösteriyor.
Ancak kalıcı bir dip oluşumundan söz edilebilmesi için kısa vadeli yatırımcıların düzeltilmiş Net Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar göstergesinin nötr seviyeye yaklaşması ve uzun vadeli yatırımcıların kârlılığında istikrar sağlanması gerekiyor.