Bitcoin'de kritik saatler: Bu seviye aşılırsa hareket hızlanabilir

Buna karşılık 64 bin 800 doların üzerinde biriken likidite, olası bir geri çekilme öncesinde fiyatın 65 bin 600 dolara kadar yükselme ihtimalini güçlendiriyor. Bitcoin'in 64 bin 700 dolar civarındaki direnci birkaç kez test etmesi de bu bölgenin önemini artırıyor.