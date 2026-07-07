Bitcoin'de kritik seviye korundu: Gözler ETF girişlerinde

Öte yandan Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim de piyasalardaki temkinli havayı güçlendirdi. Axios'un haberine göre, İran ordusu pazartesi gecesi Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere en az iki füze fırlattı. Böylece ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat kapsamında yaklaşık bir haftadır duran saldırılar yeniden başladı.