Bitcoin'de kritik seviye korundu: Gözler ETF girişlerinde
Bitcoin, Orta Doğu'da yeniden artan jeopolitik gerilim ve teknoloji hisselerindeki satış baskısına rağmen 63 bin doların üzerinde tutundu. Spot Bitcoin ETF'lerine iki işlem gününde gelen güçlü para girişi piyasada toparlanma sinyali verirken, altcoinlerde karışık seyir izlendi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, Orta Doğu'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim ile ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik artan yatırımcı ilgisinin etkisiyle 63 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam etti.
Dünyanın en büyük kripto para birimi, TSİ 10.22 itibarıyla yüzde 0,4 yükselişle 63.342,27 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte 64.600 dolara kadar çıkan Bitcoin, bu seviyenin ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi.
Altcoinlerde karışık seyir
Kripto para piyasasında altcoinler ise dar bantta karışık bir görünüm sergiledi.
Ethereum yüzde 2 değer kaybederek 1.779,18 dolara gerilerken, XRP yüzde 1,1 düşüşle 1,13 dolardan işlem gördü.
Solana yüzde 1 yükseliş kaydederken, Cardano yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Meme coinler arasında yer alan Dogecoin ise günü yüzde 2 düşüşle sürdürdü.
Jeopolitik riskler ve teknoloji hisselerindeki satışlar etkili oldu
Kripto para piyasasında fiyatlamalar, Asya borsalarında teknoloji hisselerinde görülen satış baskısıyla birlikte riskli varlıklardaki zayıf görünümü izledi. Yapay zeka odaklı şirketlerde değerlemelerin yüksek seyrettiğine yönelik endişeler, yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiledi.
Güney Kore'nin gösterge endeksi KOSPI, Samsung Electronics'in güçlü kâr beklentisine rağmen sert düşüş kaydederken, çip üreticilerinde satışlar hız kazandı. ABD vadeli endeksleri de güne negatif görünümle işaret etti.
Teknoloji hisseleriyle benzer yönde hareket eden kripto para piyasası da yatırımcıların spekülatif varlıklardaki pozisyonlarını azaltmasının etkisiyle baskı altında kaldı.
Öte yandan Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim de piyasalardaki temkinli havayı güçlendirdi. Axios'un haberine göre, İran ordusu pazartesi gecesi Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere en az iki füze fırlattı. Böylece ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat kapsamında yaklaşık bir haftadır duran saldırılar yeniden başladı.
Spot Bitcoin ETF'lerine ilgi yeniden arttı
Jeopolitik risklere rağmen kurumsal yatırımcı talebinde toparlanma sinyalleri görüldü.
SoSoValue verilerine göre, ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerine pazartesi günü 265,7 milyon dolarlık net para girişi gerçekleşti. Böylece 2 Temmuz'da kaydedilen 221,7 milyon dolarlık girişin ardından fonlara yönelik pozitif seyir ikinci işlem gününe taşındı.
Haziran ayının son haftasında makroekonomik belirsizlikler ve kâr realizasyonlarının etkisiyle spot Bitcoin ETF'lerinden birkaç işlem gününde yaklaşık 2,4 milyar dolarlık çıkış yaşanmıştı. Son veriler ise yatırımcı ilgisinde yeniden toparlanmaya işaret etti.
Piyasalar ayrıca faiz görünümüne ilişkin ipuçları verebilecek ABD makroekonomik verileri ile Federal Reserve yetkililerinden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.