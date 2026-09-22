Bitcoin'de ralli hızlandı: 8 ayın zirvesini gördü
Bitcoin yüzde 5'e yakın yükselişle 85 bin doların üzerine çıkarken sekiz ayın zirvesini gördü. Strategy'nin 950 Bitcoin'lik yeni alımı ralliyi desteklerken, Ethereum, XRP, Solana ve Cardano'da da güçlü yükselişler görüldü.
Bitcoin, yeni haftada yükselişini hızlandırırken dünyanın en büyük kripto para birimi sekiz ayın en yüksek seviyesini gördü. Strategy'nin yeniden Bitcoin alımına yönelmesi ve küresel piyasalarda artan risk iştahı kripto varlıkları destekledi.
Bitcoin, salı günü saat 08.52 itibarıyla yüzde 4,9 yükselişle 85 bin 561 dolara çıktı. Kripto para, pazartesi günü sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
Geçen hafta ABD'de kripto piyasası açısından önemli düzenlemelerden biri olarak görülen Clarity yasasının geçmemesi piyasada ilk etapta hayal kırıklığı yarattı. Buna karşın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) kripto varlıklara yönelik düzenleyici adımları piyasadaki olumsuz havayı sınırladı.
Petrol fiyatları ve ABD Hazine tahvili getirilerindeki gerileme de yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesine katkı sağladı.
Strategy yeniden Bitcoin aldı
En büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden Strategy, 14-20 Eylül döneminde 75,7 milyon dolar karşılığında 950 Bitcoin satın aldığını açıkladı.
Son alımla birlikte şirketin elindeki Bitcoin miktarı 846 bine yükseldi. Böylece Strategy'nin Bitcoin varlığı haziran sonundan bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, daha önce ulaşılan 847 bin 363 Bitcoin'lik rekorun altında kaldı.
Şirketin yılın başlarında bazı Bitcoin varlıklarını satmasının ardından yeniden alıma yönelmesi de piyasada yakından takip edildi.
Strategy ayrıca aynı dönemde 1,77 milyon STRC imtiyazlı hisseyi 174 milyon dolar karşılığında geri aldığını duyurdu. Şirket, imtiyazlı hisse geri alımlarıyla temettü yükümlülüklerini azaltmayı amaçlıyor.
Strategy'nin Bitcoin alımlarının borçlanma ve hisse senedi ihraçlarından sağlanan kaynaklarla finanse edildiği belirtildi.
Altcoin'lerde de yükseliş
Bitcoin'deki yükselişe diğer büyük kripto para birimleri de eşlik etti. Ethereum yüzde 2,7 değer kazanarak 2 bin 733 dolara yükselirken, XRP yüzde 5,5 artışla 1,5156 dolara çıktı.
Solana yüzde 4,2, Cardano ise yüzde 4,6 değer kazandı.
Altcoin piyasasını destekleyen gelişmelerden biri de SEC'in tokenize edilmiş varlıklara ilişkin aldığı karar oldu. SEC, uygun platformlara blokzincir tabanlı sistemlerde tokenize edilmiş ABD hisselerinin işlem görmesi için beş yıllık muafiyet tanıdı.
Karar, geleneksel finansal varlıkların blokzincir altyapısına daha fazla taşınabileceği beklentilerini güçlendirdi. Tokenizasyon faaliyetlerinin önemli bölümünün Bitcoin dışındaki blokzincir ağlarında gerçekleşmesinin beklenmesi de altcoin'lerdeki yükselişi destekledi.