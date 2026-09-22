Bitcoin'de ralli hızlandı: 8 ayın zirvesini gördü

Geçen hafta ABD'de kripto piyasası açısından önemli düzenlemelerden biri olarak görülen Clarity yasasının geçmemesi piyasada ilk etapta hayal kırıklığı yarattı. Buna karşın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) kripto varlıklara yönelik düzenleyici adımları piyasadaki olumsuz havayı sınırladı.

Petrol fiyatları ve ABD Hazine tahvili getirilerindeki gerileme de yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesine katkı sağladı.