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Bitcoin'de rüzgar tersine döndü: Kripto piyasasında toparlanma sinyali

Bitcoin, sert satışların ardından yeniden 63 bin doların üzerine çıkarak kripto piyasasında temkinli bir toparlanma sinyali verdi. Toplam piyasa değeri 2,26 trilyon dolara yükselirken, XRP, Solana ve HYPE gibi altcoinler Bitcoin'den daha güçlü performans sergiledi. Ani yükseliş yarım milyar doları aşan kısa pozisyon tasfiyesini tetiklerken, Strategy'nin yeniden alıma başlaması kurumsal talebin sürdüğü yorumlarını güçlendirdi.

Damla Kaya
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Bitcoin'de rüzgar tersine döndü: Kripto piyasasında toparlanma sinyali - Resim: 1

Bitcoin, sert satış baskısının ardından bu hafta yeniden 63 bin doların üzerine çıkarak temkinli bir toparlanma gösterdi.

Bitcoin şu sıralarda ise 64 bin 291dolar civarında işlem görüyor.

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Bitcoin'de rüzgar tersine döndü: Kripto piyasasında toparlanma sinyali - Resim: 2

Kripto para piyasasındaki kısmi iyileşme, toplam piyasa değerini yaklaşık yüzde 2,8 artışla 2,26 trilyon dolar seviyesine taşıdı.

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Bitcoin'de rüzgar tersine döndü: Kripto piyasasında toparlanma sinyali - Resim: 3

Bitcoin, 2022 sonunda yaşanan FTX çöküşünden bu yana piyasanın karşılaştığı en zorlu dönemlerden birinde kısa süreliğine 60 bin doların altına gerilemişti.

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Bitcoin'de rüzgar tersine döndü: Kripto piyasasında toparlanma sinyali - Resim: 4

Son yükselişle birlikte BTC, 62 bin 500-63 bin 500 dolar bandında dengelenirken, birçok altcoin Bitcoin'den daha güçlü performans sergiledi.

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Bitcoin'de rüzgar tersine döndü: Kripto piyasasında toparlanma sinyali - Resim: 5

XRP yüzde 3,3 artışla 1,16 dolar seviyesine yaklaşırken, Solana yüzde 3,7 yükselerek 66,61 dolara çıktı. Hyperliquid'in HYPE tokenı ise yüzde 12,2 değer kazanarak 64,50 dolara ulaştı.

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Bitcoin'de rüzgar tersine döndü: Kripto piyasasında toparlanma sinyali - Resim: 6

Kısa pozisyonlarda sert tasfiye yaşandı

Bitcoin'deki ani toparlanma, düşüş yönlü pozisyon alan yatırımcıların pozisyon kapatmasına neden oldu. Bir günde yarım milyar doların üzerinde kısa pozisyon tasfiye edilirken, bu durum fiyatlardaki yükselişi destekledi.

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Bitcoin'de rüzgar tersine döndü: Kripto piyasasında toparlanma sinyali - Resim: 7

Strategy yeniden Bitcoin alımına başladı

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e ilgisi de yeniden gündeme geldi. Bitcoin'in en büyük halka açık kurumsal sahibi olan Strategy, önceki hafta yatırımcıları tedirgin eden satışların ardından yeniden alım yapmaya başladı.

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Bitcoin'de rüzgar tersine döndü: Kripto piyasasında toparlanma sinyali - Resim: 8

Şirketin alımlara dönmesi, uzun süredir izlediği Bitcoin hazine stratejisinin değişip değişmediğine yönelik tartışmaların ardından piyasada dikkatle takip edildi.

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Bitcoin'de rüzgar tersine döndü: Kripto piyasasında toparlanma sinyali - Resim: 9

Bu adım, fiyatlardaki sert düşüşlere rağmen kurumsal bilançolardan gelen talebin devam ettiği yorumlarını güçlendirdi.

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Bitcoin'de rüzgar tersine döndü: Kripto piyasasında toparlanma sinyali - Resim: 10

Piyasa açısından Strategy'nin yeniden birikime yönelmesi, büyük yatırımcıların düşük fiyat seviyelerini riskten çok fırsat olarak değerlendirdiği şeklinde yorumlandı.

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Bitcoin'de rüzgar tersine döndü: Kripto piyasasında toparlanma sinyali - Resim: 11

Makro ve jeopolitik gelişmeler fiyatlamada etkili

Kripto para piyasalarında makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler fiyat hareketleri üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

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Bitcoin'de rüzgar tersine döndü: Kripto piyasasında toparlanma sinyali - Resim: 12

Orta Doğu'da tırmanan gerilimler oynaklığı artırırken, Güney Kore'deki sert hisse senedi satışları borsada işlemlerin geçici olarak durdurulmasına yol açtı.

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Bitcoin'de rüzgar tersine döndü: Kripto piyasasında toparlanma sinyali - Resim: 13

ABD'de ise Başkan Donald Trump'ın faiz indirimlerine yönelik baskısını artırması piyasanın odağındaki başlıklardan biri oldu. Daha gevşek para politikasının hayata geçmesi ve risk iştahının yeniden güçlenmesi durumunda bunun Bitcoin için destekleyici olabileceği değerlendiriliyor.

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Bitcoin'de rüzgar tersine döndü: Kripto piyasasında toparlanma sinyali - Resim: 14

Yatırımcılar, gelecek hafta açıklanacak kritik makroekonomik veriler öncesinde yeni dalgalanmalara hazırlanıyor.

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Bitcoin'de rüzgar tersine döndü: Kripto piyasasında toparlanma sinyali - Resim: 15

Öte yandan analist Michaël van de Poppe'nin tüm portföyünü altcoinlere çevirdiğini açıklaması da piyasada dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

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