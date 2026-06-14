Bitcoin'de rüzgar tersine döndü: Kripto piyasasında toparlanma sinyali
Bitcoin, sert satışların ardından yeniden 63 bin doların üzerine çıkarak kripto piyasasında temkinli bir toparlanma sinyali verdi. Toplam piyasa değeri 2,26 trilyon dolara yükselirken, XRP, Solana ve HYPE gibi altcoinler Bitcoin'den daha güçlü performans sergiledi. Ani yükseliş yarım milyar doları aşan kısa pozisyon tasfiyesini tetiklerken, Strategy'nin yeniden alıma başlaması kurumsal talebin sürdüğü yorumlarını güçlendirdi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, sert satış baskısının ardından bu hafta yeniden 63 bin doların üzerine çıkarak temkinli bir toparlanma gösterdi.
Bitcoin şu sıralarda ise 64 bin 291dolar civarında işlem görüyor.
Kripto para piyasasındaki kısmi iyileşme, toplam piyasa değerini yaklaşık yüzde 2,8 artışla 2,26 trilyon dolar seviyesine taşıdı.
Bitcoin, 2022 sonunda yaşanan FTX çöküşünden bu yana piyasanın karşılaştığı en zorlu dönemlerden birinde kısa süreliğine 60 bin doların altına gerilemişti.
Son yükselişle birlikte BTC, 62 bin 500-63 bin 500 dolar bandında dengelenirken, birçok altcoin Bitcoin'den daha güçlü performans sergiledi.
XRP yüzde 3,3 artışla 1,16 dolar seviyesine yaklaşırken, Solana yüzde 3,7 yükselerek 66,61 dolara çıktı. Hyperliquid'in HYPE tokenı ise yüzde 12,2 değer kazanarak 64,50 dolara ulaştı.
Kısa pozisyonlarda sert tasfiye yaşandı
Bitcoin'deki ani toparlanma, düşüş yönlü pozisyon alan yatırımcıların pozisyon kapatmasına neden oldu. Bir günde yarım milyar doların üzerinde kısa pozisyon tasfiye edilirken, bu durum fiyatlardaki yükselişi destekledi.
Strategy yeniden Bitcoin alımına başladı
Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e ilgisi de yeniden gündeme geldi. Bitcoin'in en büyük halka açık kurumsal sahibi olan Strategy, önceki hafta yatırımcıları tedirgin eden satışların ardından yeniden alım yapmaya başladı.
Şirketin alımlara dönmesi, uzun süredir izlediği Bitcoin hazine stratejisinin değişip değişmediğine yönelik tartışmaların ardından piyasada dikkatle takip edildi.
Bu adım, fiyatlardaki sert düşüşlere rağmen kurumsal bilançolardan gelen talebin devam ettiği yorumlarını güçlendirdi.
Piyasa açısından Strategy'nin yeniden birikime yönelmesi, büyük yatırımcıların düşük fiyat seviyelerini riskten çok fırsat olarak değerlendirdiği şeklinde yorumlandı.
Makro ve jeopolitik gelişmeler fiyatlamada etkili
Kripto para piyasalarında makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler fiyat hareketleri üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Orta Doğu'da tırmanan gerilimler oynaklığı artırırken, Güney Kore'deki sert hisse senedi satışları borsada işlemlerin geçici olarak durdurulmasına yol açtı.
ABD'de ise Başkan Donald Trump'ın faiz indirimlerine yönelik baskısını artırması piyasanın odağındaki başlıklardan biri oldu. Daha gevşek para politikasının hayata geçmesi ve risk iştahının yeniden güçlenmesi durumunda bunun Bitcoin için destekleyici olabileceği değerlendiriliyor.
Yatırımcılar, gelecek hafta açıklanacak kritik makroekonomik veriler öncesinde yeni dalgalanmalara hazırlanıyor.
Öte yandan analist Michaël van de Poppe'nin tüm portföyünü altcoinlere çevirdiğini açıklaması da piyasada dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.