Bitcoin'de rüzgar tersine döndü: Kripto piyasasında toparlanma sinyali

ABD'de ise Başkan Donald Trump'ın faiz indirimlerine yönelik baskısını artırması piyasanın odağındaki başlıklardan biri oldu. Daha gevşek para politikasının hayata geçmesi ve risk iştahının yeniden güçlenmesi durumunda bunun Bitcoin için destekleyici olabileceği değerlendiriliyor.