Bitcoin'de satış baskısı artıyor: İşte toparlanma için kritik eşik
Bitcoin, 78 bin 419 dolarda işlem görürken günlük grafikteki olumlu görünüm ile gün içindeki satış baskısı ayrışıyor. Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 4,1 gerilerken kısa vadeli göstergeler alıcıların güç kaybettiğine işaret ediyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, 78 bin 419 dolardan işlem görürken gün içindeki satışlar yükselişin devamına ilişkin belirsizliği artırıyor. Teknik değerlendirmeye göre günlük grafikte olumlu görünüm korunuyor, ancak daha kısa zaman aralıklarındaki göstergeler alıcıların güç kaybettiğine işaret ediyor.
Kripto para piyasasının toplam değeri de son 24 saatte yüzde 4,1 geriledi. Bitcoin'in toplam piyasa içindeki payı yüzde 59 civarında kalırken analizde, alternatif kripto paralardan çıkışın Bitcoin'e kıyasla daha hızlı olduğu değerlendirmesi yapılıyor.
Günlük görünüm olumlu, yükselişin hızı azalıyor
Bitcoin, yakın dönem fiyatlarına daha fazla ağırlık veren üstel hareketli ortalamaların üzerinde bulunuyor. Günlük grafikte bu ortalamalar, 20 gün için 76 bin 905 dolar, 50 gün için 72 bin 309 dolar ve 200 gün için 72 bin 389 dolar seviyesinde.
Fiyatın bu seviyelerin üzerinde kalması, yükseliş görünümünü destekliyor. Alım ve satım gücünü ölçmekte kullanılan Göreli Güç Endeksi (RSI) de 59,98 ile nötr bölgenin yukarı yönlü tarafında yer alıyor.
Buna karşılık fiyat hareketinin yönünü ve gücünü izleyen MACD göstergesi aşağı yönlü sinyal verdi. Göstergenin histogram değerinin eksi 397,29'a gerilemesi, analizde yükselişin ivme kaybettiği şeklinde yorumlanıyor.
Kısa vadeli grafiklerde satıcılar öne çıkıyor
Bir saatlik grafikte fiyat, 20, 50 ve 200 dönemlik üstel hareketli ortalamaların tamamının altında seyrediyor. RSI'ın 33,86'ya düşerek aşırı satım bölgesine yaklaşması ve MACD'nin negatif bölgede bulunması, gün içindeki zayıflığı gösteriyor.
On beş dakikalık grafikte ise RSI 34,34 seviyesinde. Bu zaman aralığında MACD'deki negatif görünümün derinleşmesi, çok kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor. Analizde, yükseliş sırasında kazanç sağlayan yatırımcıların kârlarını almak için satış yapmış olabileceği belirtiliyor.
Toparlanma için 79 bin 182 dolar izleniyor
Alıcıların yeniden güç kazanabilmesi açısından önce 78 bin 722 dolardaki günlük pivot, yani teknik denge seviyesi önem taşıyor. Bunun ardından 79 bin 182 dolardaki ilk direncin aşılması, toparlanmayı destekleyebilir.
Fiyat dalgalanmalarını izlemek için kullanılan Bollinger bantlarında da Bitcoin orta çizgiye yakın hareket ediyor. Orta bant 78 bin 436 dolarda bulunurken üst bant 81 bin 733, alt bant ise 75 bin 140 dolar seviyesinde yer alıyor. Analize göre yükselişin ardından orta bant çevresinde kalınması, piyasanın henüz belirgin bir yön seçmediğini gösteriyor.
Düşüşte ilk destek 77 bin 959 dolar
Satışların devam etmesi halinde ilk olarak 77 bin 959 dolardaki destek izleniyor. Daha aşağıda, 76 bin 905 dolarda bulunan 20 günlük üstel hareketli ortalama öne çıkıyor.
Günlük kapanışın bu ortalamanın altında gerçekleşmesi, mevcut yükseliş görünümünü zayıflatabilir. Kayıpların derinleşmesi durumunda ise 50 ve 200 günlük ortalamaların bulunduğu yaklaşık 72 bin 300 dolar bölgesi önem kazanabilir.
Yatırımcı beklentileri ile fiyat göstergeleri ayrışıyor
Korku ve Açgözlülük Endeksi, 69 ile açgözlülük bölgesinde bulunuyor. Bu seviye, kısa vadeli grafiklerdeki satış baskısına rağmen yatırımcıların iyimserliğini koruduğuna işaret ediyor.
Analizde, yatırımcı beklentilerinin teknik zayıflamayı henüz tam olarak yansıtmadığı ve aradaki farkın hızlı bir fiyat hareketiyle kapanabileceği belirtiliyor. Böyle bir hareketin yatırımcıların beklediği yönde gerçekleşmeyebileceğine dikkat çekiliyor.
Fiyat oynaklığını ölçen Ortalama Gerçek Aralık (ATR) ise günlük grafikte yaklaşık 2 bin 230 dolar, saatlik grafikte 280 dolar seviyesinde. Bu değerler, alıcıların ya da satıcıların üstünlük sağlamasıyla belirgin fiyat dalgalanmalarının yaşanabileceğine işaret ediyor.