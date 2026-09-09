Bitcoin'de satış baskısı artıyor: İşte toparlanma için kritik eşik

Fiyat dalgalanmalarını izlemek için kullanılan Bollinger bantlarında da Bitcoin orta çizgiye yakın hareket ediyor. Orta bant 78 bin 436 dolarda bulunurken üst bant 81 bin 733, alt bant ise 75 bin 140 dolar seviyesinde yer alıyor. Analize göre yükselişin ardından orta bant çevresinde kalınması, piyasanın henüz belirgin bir yön seçmediğini gösteriyor.