Bitcoin'de satış dalgası: Rekor seviyeden yüzde 50 uzaklaştı
Bitcoin, ABD ile İran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikle büyümesi sonucu haftaya yüzde 1,8 kayıpla başladı. 62 bin 743 dolara gerileyen kripto para, ekim ayında ulaştığı rekor seviyenin yaklaşık yüzde 50 altında kaldı. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin enflasyon ve faiz beklentilerini bozması satış baskısını artırırken, Bitcoin ETF'lerinde sekiz haftadır süren para çıkışı da kurumsal ilginin zayıfladığına işaret etti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla haftaya düşüşle başladı. Jeopolitik risklerin artması, yatırımcıların kripto paralar gibi yüksek riskli ve düzenli getiri sağlamayan varlıklardan uzaklaşmasına neden oldu.
Dünyanın en büyük kripto parası, TSİ 09.15 itibarıyla yüzde 1,8 değer kaybederek 62 bin 743 dolara geriledi. Hafta sonundan bu yana süren satış baskısı, kripto para piyasasının genelinde de etkili oldu.
Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik piyasaları baskıladı
ABD ile İran'ın hafta sonunda karşılıklı saldırılar düzenlemesi ve Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin farklı açıklamalar yapması risk iştahını zayıflattı.
ABD, stratejik su yolunun açık olduğunu savunurken İran, geçişlerin büyük ölçüde durduğunu bildirdi. Taraflardan gelen çelişkili mesajlar, küresel piyasalardaki belirsizliği artırdı.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş faiz endişesini artırdı
Gerilimin ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, enerji kaynaklı enflasyonun yeniden güçlenebileceği beklentisini gündeme taşıdı.
Enflasyon baskısının artması halinde ABD ve diğer büyük ekonomilerde faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği değerlendiriliyor. Yüksek faiz ortamı ise faiz getirisi sunmayan ve spekülatif kabul edilen kripto varlıkların cazibesini azaltıyor.
Bitcoin rekor seviyenin yüzde 50 altında
Kripto para piyasasına yönelik olumsuz hava nedeniyle Bitcoin, ekim ayında ulaştığı tarihi zirvenin yaklaşık yüzde 50 altında işlem görmeye devam etti.
Yatırımcıların son dönemde yapay zekâ şirketlerinin hisselerine yönelmesi de dijital varlıklara yönelik talebi sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.
SoSoValue verilerine göre Bitcoin borsa yatırım fonlarında üst üste sekiz haftadır sermaye çıkışı yaşandı. Söz konusu tablo, kurumsal yatırımcıların kripto piyasasına yönelik ilgisinin zayıfladığını gösterdi.
Altcoinlerde satış baskısı
Bitcoin'deki düşüşe altcoinler de eşlik etti. Ether yüzde 1,1 gerileyerek 1.783,46 dolara inerken XRP yüzde 1,7 değer kaybetti.
Solana, Cardano ve BNB'deki düşüşler yüzde 0,2 ile yüzde 3 arasında değişti. Meme coinler arasında Dogecoin yüzde 1,2, TRUMP tokenı ise yüzde 2,2 geriledi.