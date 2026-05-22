Bitcoin'de sert satışlar geldi! Analistler: Panik değil, risk temizliği
Bitcoin fiyatı sert satış baskısıyla 77 bin doların altına geriledi ancak kısa sürede toparlanarak yeniden 77 bin 700 dolar seviyesine çıktı. Analistler, piyasada panik yerine “risk temizliği” yaşandığını belirtirken, gözler şimdi kritik 75 bin dolar desteğine çevrildi.
Kripto para piyasalarında dalgalanma yeniden hız kazandı. Bitcoin sert satışlarla 77 bin doların altını test ederken, yatırımcılar düşüşün geçici mi yoksa daha büyük bir kırılmanın başlangıcı mı olduğunu tartışmaya başladı. Özellikle ETF çıkışları ve kurumsal satış baskısı piyasada dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.
Bitcoin fiyatı gün içinde 77 bin dolar seviyesinin altına kadar geriledi. Daha sonra gelen alımlarla birlikte fiyat yeniden 77 bin 700 dolar civarına toparlandı.
Piyasadaki sert hareketler kısa süreli panik yarattı. Ancak uzmanlar düşüşün arkasında daha karmaşık bir tablo olduğunu belirtiyor.
HashKey Research analisti Tim Sun’a göre satış sırasında açık pozisyon miktarında sert düşüş görülmedi. Fonlama oranlarının da sakin kalması dikkat çekti.
Analistlere göre bu tablo, piyasada büyük bir çöküşten çok aşırı riskli pozisyonların temizlendiğine işaret ediyor. Özellikle kaldıraçlı uzun pozisyonların tasfiye edildiği belirtiliyor.
Bitcoin ETF’lerinde ise çıkış baskısı devam etti. Son işlem gününde ETF’lerden 100,9 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.
Önceki üç günde de 648,6 milyon dolar, 331,1 milyon dolar, 290,4 milyon dolar çıkış yaşandığı açıklandı. Bu durum kurumsal yatırımcıların satış baskısını artırdı.
Piyasada en çok konuşulan bölge 75 bin-77 bin dolar bandı oldu. Uzmanlar, 75 bin doların altına kalıcı sarkma yaşanmasının satış baskısını hızlandırabileceğini belirtiyor.
Perşembe günkü sert hareket sırasında hem yükseliş hem düşüş yönlü pozisyonlar zarar gördü. Bu durum piyasanın tek yönlü kırılmadan çok yoğun pozisyon temizliği yaşadığı şeklinde yorumlandı.
Raporda dikkat çeken en önemli verilerden biri de uzun vadeli yatırımcı davranışı oldu. Bitcoin’i uzun süre elinde tutan yatırımcıların toplam arzı rekor seviyeye yaklaşmaya başladı.
29 Mayıs’ta sona erecek 6,25 milyar dolarlık opsiyon kontratları piyasada yeni hareketlilik beklentisini artırdı. Özellikle 82 bin dolar alım opsiyonlarına yoğun ilgi olduğu belirtiliyor.
Kripto para uzmanları önümüzdeki günlerin Bitcoin için kritik olacağını ifade ediyor.
ETF akımları, Fed politikaları ve yatırımcı psikolojisinin fiyat yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.