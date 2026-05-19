Bitcoin'de teknik görünüm alarm veriyor! Düşüş sürecek mi?
Bitcoin, ABD'den gelen güçlü enflasyon ve perakende satış verilerinin ardından artan Fed faiz beklentileriyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Spot Bitcoin ETF'lerinden geçen hafta yaklaşık 1 milyar dolarlık çıkış yaşanırken, kurumsal talepteki zayıflama da piyasadaki satış baskısını artırdı. Yaklaşık yüzde 6'lık haftalık kayıp yaşayan Bitcoin, 76 bin dolar seviyesinin altında işlem görürken analistler, satışların sürmesi halinde 75 bin dolar desteğinin test edilebileceğini belirtiyor. Teknik göstergeler ise piyasada düşüş eğiliminin güç kazandığına işaret ediyor.
Bitcoin (BTC), spot ETF'lerden süren çıkışlar ve beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verilerinin yatırımcıların riskli varlıklara olan iştahını azaltmasıyla baskı altında kalmaya devam etti. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 6 değer kaybeden Bitcoin şu sıralar 76,819 dolar civarında işlem görüyor.
ABD verileri risk iştahını baskıladı
Piyasadaki zayıf görünümün, geçen hafta açıklanan güçlü ABD enflasyon ve perakende satış verilerinin ardından derinleştiği kaydedildi. Verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasında daha şahin bir duruş sergileyebileceğine yönelik beklentileri artırdığı aktarıldı.
Artan enflasyon baskısının dolar endeksini ve ABD tahvil faizlerini yukarı taşımasının, kripto paralar gibi riskli varlıklar üzerinde ek baskı oluşturduğu ifade edildi.
Yükselen faiz beklentilerinin piyasa likiditesini azaltırken yatırımcıların daha güvenli ve getirili araçlara yönelmesine neden olduğu, bunun da Bitcoin gibi spekülatif varlıklara olan talebi sınırladığı belirtildi.
Öte yandan 82 bin dolar seviyesinden gelen satışların ardından kısa vadeli yatırımcıların kâr realizasyonuna yöneldiği ve düşüşün derinleştiği kaydedildi.
Bitcoin ETF'lerinden güçlü çıkış
Kurumsal yatırımcı tarafında da zayıflama sinyalleri öne çıktı. CoinGlass verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF'lerinden geçen hafta yaklaşık 1 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Bu rakamın, ocak ayı sonundan bu yana görülen en büyük haftalık çıkış olduğu bildirildi.
ETF tarafındaki para çıkışlarının, daha önce Bitcoin'in yükselişini destekleyen güçlü kurumsal talepte yavaşlamaya işaret ettiği ifade edildi. Analistler, ETF çıkışlarının devam etmesi halinde piyasadaki aşağı yönlü baskının artabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Teknik göstergeler düşüş sinyali veriyor
Teknik analiz tarafında ise BTC/USD dört saatlik grafikte görünümün negatif olduğu belirtildi. Bitcoin'in yaklaşık 82 bin 289 dolar seviyesindeki 100 haftalık üssel hareketli ortalamadan (EMA) geri döndüğü ifade edildi.
Ayrıca Bitcoin'in geçen haftayı, Ekim ayındaki 126 bin 199 dolarlık zirve ile Şubat ayındaki yaklaşık 60 bin dolarlık dip seviyeden hesaplanan yüzde 61,8 Fibonacci düzeltme seviyesi olan 78 bin 490 doların altında tamamladığı kaydedildi.
Analistler, bu seviyelerin altına inilmesinin piyasa momentumunu aşağı çevirdiğini belirterek, satış baskısının sürmesi halinde 75 bin dolar seviyesindeki psikolojik desteğin test edilebileceğini ifade etti.
Haftalık grafikte Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 50 seviyesinin altına gerileyerek 35 civarında seyretmesinin düşüş momentumuna işaret ettiği aktarıldı. MACD göstergesinin de negatif bölgede kalmasının, satıcıların piyasadaki kontrolünü koruduğunu gösterdiği belirtildi.
Düşüş trendinin devam etmesi halinde ilk destek seviyelerinin 50 günlük ve 100 günlük EMA bölgelerinde bulunduğu, sonraki destek noktalarının ise 74 bin 487 dolar ve 70 bin 576 dolar seviyelerinde olduğu kaydedildi.
Analistler, yukarı yönlü hareketin yeniden güç kazanabilmesi için Bitcoin'in önce 78 bin 962 dolar seviyesini, ardından 81 bin 853 dolar civarındaki 200 günlük EMA'yı aşması gerektiğini belirtti. Daha güçlü bir yükseliş senaryosunda ise 83 bin 437 dolar ile 84 bin 410 dolar bandının kritik direnç bölgesi olarak öne çıktığı ifade edildi.