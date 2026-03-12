Bitcoin'de toparlanma gecikebilir! Göstergeler 5 ayı işaret ediyor...
Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve Brent petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması, kripto para piyasasında dalgalanmayı artırdı. Bu süreçte gerileyen Bitcoin, şu sıralarda 70 bin dolar civarında işlem görüyor. Zincir üstü veriler ise piyasanın henüz güçlü bir toparlanma sürecine girmediğine işaret ediyor. Özellikle gerçekleşen kâr-zarar oranının nötr seviyenin altında kalmaya devam etmesi, tarihsel veriler ışığında Bitcoin fiyatında zayıf seyrin birkaç ay daha sürebileceğine dair beklentileri güçlendiriyor.
Son dönemde yaşanan hareketlerin ardından Bitcoin fiyatı şu sıralarda 70 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Zincir üstü (on-chain) veriler ise fiyatın önümüzdeki aylarda baskı altında kalabileceğine işaret ediyor. Bazı teknik göstergeler, piyasanın henüz güçlü bir toparlanma sürecine girmediğini ortaya koyuyor.
Kâr-zarar oranı ayı piyasasının son evresine işaret ediyor
Bitcoin'in gerçekleşen kâr-zarar oranının 90 günlük basit hareketli ortalaması, 2026 ayı piyasasının son aşamasına işaret eden seviyelerde bulunuyor.
Bu gösterge 21 Şubat'tan bu yana nötr seviye olarak kabul edilen 1 değerinin altında işlem görüyor.
Geçmiş dönemlere bakıldığında, söz konusu oranın 1'in altına düşmesinin ardından yeniden nötr seviyenin üzerine çıkmasının genellikle yaklaşık altı ay sürdüğü görülüyor.
Bu tarihsel eğilimlerin tekrarlanması halinde Bitcoin fiyatının yaklaşık beş ay daha zayıf bir görünüm sergileyebileceği değerlendiriliyor.
Bitcoin fiyatı dar bantta hareket ediyor
Bitcoin fiyatı son aylarda aşağı yönlü bir bant içinde hareket etmeyi sürdürüyor. Uzmanlara göre son beş haftada fiyat 71 bin dolar ile 65 bin dolar aralığında konsolide oluyor.
Analistler, mevcut hareketin aşağı yönlü olası son bir dalga öncesinde hazırlık süreci olabileceğini ifade ediyor.
Bununla birlikte Bitcoin'in 94 bin dolar seviyesini yeniden destek olarak kazanması durumunda orta vadeli düşüş beklentisinin geçerliliğini yitirebileceği belirtiliyor.